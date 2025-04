Fiat Grande Panda: troppi ordini, in Serbia fanno fatica

Quando un’auto riceve troppi ordini è sempre una bella notizia. Questo è esattamente ciò che sta accadendo a Fiat Grande Panda che con oltre 20 mila ordini ricevuti in poche settimane ha letteralmente mandato in tilt lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia che infatti ha bisogno di dipendenti presi in prestito da altri stabilimento del gruppo come Modena e Melfi per poter aumentare ulteriormente la produzione del modello.

In Serbia fanno fatica a tenere testa alla moltitudine di ordini ricevuta da Fiat Grande Panda servono i rinforzi

Attualmente a Kragujevac la produzione di Fiat Grande Panda oscilla tra le 80 e le 100 unità al giorno ma Stellantis a lungo andare vuole portare la produzione a circa 500 unità al giorno. Dunque ci vorranno molti più dipendenti rispetto a quelli che attualmente la fabbrica vanta. Ricordiamo che negli scorsi anni in Serbia Stellantis aveva il problema opposto con molti dipendenti incentivati all’uscita o al trasferimento in altre fabbriche all’estero. Questo è il classico esempio di come la produzione di un singolo modello possa cambiare completamente la storia e la situazione di una determinata fabbrica. Lo stesso ovviamente potrebbe accadere anche in Italia dove molti impianti di Stellanti faticano.

La fabbrica sta affrontando una carenza di oltre 1.000 lavoratori necessari per operare a pieno regime. Nonostante gli sforzi per intensificare le campagne di reclutamento in Serbia, la forza lavoro locale non riesce a soddisfare le esigenze produttive. Per far fronte a questa situazione, Stellantis ha deciso di intervenire chiamando in supporto alcuni dipendenti dalle sue strutture in Italia, cercando di colmare temporaneamente il vuoto e garantire la continuità della produzione.

Ovviamente velocizzare la produzione di Fiat Grande Panda è qualcosa di fondamentale per Stellantis che si trova a vivere un momento difficile e ha bisogno come il pane di poter aumentare le sue vendite e le sue quote di mercato. Bisogna battere il ferro finchè è caldo.