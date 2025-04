Fiat Cronos restyling: un video mostra come cambia il paraurti

Fiat Cronos Restyling sta per arrivare. Al suo debutto in Brasile manca ormai davvero poco. Nel frattempo Autos Segredos ha pubblicato un video in cui viene mostrata l’auto su una bisarca e viene mostrato da vicino il nuovo frontale del modello della casa torinese che vanta un paraurti inedito.

Fiat Cronos restyling ha ricevuto un nuovo paraurti e una griglia con elementi in 3D

Nella parte anteriore, la berlina ha ricevuto un nuovo paraurti e una griglia con elementi che simulano il 3D, in una forma concava, lo stile sarà visibile anche nella Fastback 2026. Alle estremità del paraurti, Fiat Cronos restyling ha ricevuto prese d’aria nello stile del SUV Coupé. Infine, la presa d’aria inferiore riprende gli elementi della griglia principale e la forma concava. I fari a LED dovrebbero essere di serie solo sulla versione Precision.

Di lato, Fiat Cronos Restyling versione Drive 1.0 avvistata presenta nuovi coprimozzi. La versione Precision avrà nuovi cerchi in lega. Come nel caso dell’Argo 2026, tutte le versioni della berlina presentano una finitura nera sulle calotte degli specchietti retrovisori. Nella parte posteriore, come già anticipato da Autos Segredos, la Fiat Cronos 2026 non ha subito modifiche. Anche all’interno la berlina non ha subito modifiche nelle finiture: come su Argo 2026, il centro multimediale riceverà la connessione wireless per Android Auto e Apple CarPlay. Secondo alcune indiscrezioni giunte dall’Argentina, le unità catturate non erano dotate di airbag laterali.

Fiat Cronos Restyling Drive 1.0 sarà dotata di un motore Firefly che eroga 71 CV di potenza a 6.000 giri/min e una coppia di 10 kgfm a 3.250 giri/min a benzina. Con l’etanolo, la potenza sarà di 75 CV a 6.000 giri/min e la coppia di 10,7 kgfm a 3.250 giri/min. Il motore sarà abbinato a un cambio manuale a cinque marce.

Le versioni Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT saranno dotate del motore 1.3 Firefly con potenza di 107 CV con etanolo e 98 CV con benzina. La coppia rispetto al motore che equipaggia i modelli Fiat è stata ridotta di 0,1 kgfm, arrivando a 13,6 kgfm con etanolo e 13,1 kgfm con benzina. Ora è abbinato solo al cambio CVT.