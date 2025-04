Dodge Durango: la versione attuale potrebbe essere prodotta fino al 2028

Secondo voci provenienti dagli Stati Uniti, in particolare da MoparInsiders, Dodge avrebbe deciso di prolungare la produzione dell’attuale Dodge Durango di terza generazione (sigla WD) fino al 2028, posticipando di due anni la fine del ciclo inizialmente prevista per il 2026. A quanto pare, il celebre motore HEMI rimarrà disponibile ancora per un po’.

L’attuale Dodge Durango potrebbe continuare ad essere prodotto fino al 2028

L’informazione sarebbe emersa durante una conference call con i fornitori tenutasi alla fine di marzo, durante la quale Dodge ha aggiornato i partner sulle modifiche alla pianificazione del Durango. Lanciato alla fine del 2010 e disponibile nei concessionari da gennaio 2011, il Durango rappresenta un pilastro per il marchio. Viene prodotto a Detroit, nello stabilimento Jefferson (oggi Stellantis Detroit Assembly Complex – Jefferson), condividendo la linea con la Jeep Grand Cherokee. Ha ricevuto due restyling importanti, nel 2014 e nel 2021.

Dodge aveva pianificato di terminare la produzione della Durango HEMI dopo il 2025, lasciando il Pentastar V6 come unica opzione di motore per il 2026. Ma questa tempistica ha subito una scossa. Il piano aggiornato mantiene la produzione delle Dodge Durango con motore V8 almeno fino all’anno modello 2028.

Cosa c’è dietro questo cambiamento? Stellantis starebbe riconsiderando la sua strategia di propulsione a causa del mutevole panorama politico. Con l’amministrazione Trump che ora respinge i mandati sui veicoli elettrici e riduce gli obiettivi sulle emissioni stabiliti dalla precedente amministrazione, la pressione per una transizione completamente elettrica si sta allentando. Questo sta dando a case automobilistiche come Dodge un po’ più di spazio per continuare a realizzare ciò che i loro clienti più fedeli desiderano: SUV grandi, potenti e alimentati a benzina.

In base agli accordi del contratto UAW siglato nel 2023, il debutto della nuova generazione del Dodge Durango, identificata internamente con il codice D6U, era inizialmente previsto per il 2027. Tuttavia, secondo le ultime informazioni, il lancio è stato rinviato almeno al 2029. Ciò significa che l’attuale generazione del Durango continuerà a essere l’opzione di riferimento per chi cerca un SUV muscoloso, dotato di una terza fila di sedili e con solide capacità di traino.

Nonostante l’età della piattaforma, che risale al 2010, il Durango ha mantenuto numeri di vendita significativi: nel 2023 sono stati immatricolati 69.195 esemplari, mentre nel 2024 le vendite sono scese a 59.358 unità. Tuttavia, nel primo trimestre del 2025, Dodge ha già consegnato 13.701 Durango sul mercato statunitense, un risultato più che dignitoso per un modello con 14 anni di servizio alle spalle.