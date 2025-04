Citroën racconta la mobilità sostenibile su “Urban Green”: la ë-C3 Aircross protagonista della quinta puntata

Anche la quinta puntata di Urban Green, in onda domani, sabato 12 aprile, su Rai Due a partire dalle 10:00, vede protagonista ancora Citroën in questo caso con la ë-C3 Aircross ovvero il primo SUV compatto completamente elettrico del Costruttore del Double Chevron. La ë-C3 Aircross completa una gamma che si abbina ad ogni tipologia di automobilista dal quadriciclo, con AMI leader nel segmento, a ë-C3 la più venduta nel segmento B, sino al SUV.

D’altronde, per la prima volta nel comparto dei SUV compatti di Segmento B, Citroën introduce una variante elettrica della C3 Aircross a cinque posti. Questo modello si adatta alle abitudini di guida di chi sceglie un modello di questo Segmento e viene alimentata da un propulsore elettrico da 113 cavalli, pari a 83 kW. La batteria è un’unità LFP (Lithium Iron Phosphate) da 44 kWh. Tale tecnologia permette di ottenere il compromesso ideale in termini di prestazioni, in accordo con un’autonomia di 300 chilometri percorribili con una singola ricarica oltre che con un prezzo particolarmente accessibile. Il motore e la trasmissione completamente automatica offrono un’accelerazione lineare con una coppia immediatamente disponibile e una velocità massima raggiungibile pari a 145 km/h. La versione puramente elettrica della C3 Aircross offre prestazioni sufficienti per districarsi facilmente nel traffico quotidiano.

Citroën sarà nuovamente al centro della puntata di “Urban Green”, protagonista di un autentico racconto della mobilità elettrica

Sulla Citroën ë-C3 Aircross viene reso disponibile il cavo di ricarica Mode 3, a disposizione già di serie, che permette la ricarica domestica oppure nei luoghi pubblici. Con 7 kW di potenza erogata, in AC, si ricarica dal 20% all’80% in 4 ore e 10 minuti; se la potenza disponibile è pari a 11 kW, allora lo stesso range di ricarica si affronta in 2 ore e 50 minuti. Viene anche resa disponibile la ricarica rapida con caricabatterie in DC da 100 kW che permette di ricaricare in 26 minuti, dal 20% all’80%; entro la fine di quest’anno arriverà anche una variante dotata di autonomia maggiore, pari a 400 chilometri percorribili con una singola ricarica.

Il conduttore della trasmissione, Mario Acampa, con Giovanni Falcone che è managing director di Citroën Italia in una delle precedenti puntate

La trasmissione “Urban Green” vuole raccontare l’evoluzione delle città e dei loro spazi, ma anche per ciò che riguarda le nuove soluzioni sostenibili per ciò che riguarda la mobilità e i modelli di fruizione urbana. Progressi che impongono lo sviluppo di una nuova mobilità in virtù di nuove esigenze e di nuovi vantaggi. Nel corso delle dieci puntate, le nuove sfide della mobilità elettrica saranno raccontate al grande pubblico da Citroën, che con la sua nuova gamma elettrificata è capace di rispondere all’esigenza di una mobilità sempre più sostenibile. La gamma Citroën continuerà a viaggiare attraverso tutta la Penisola, con ogni città che avrà un modello del costruttore come autentico protagonista.