Fiat stravolgerà la sua gamma: 9 modelli in arrivo entro il 2030

Fiat è pronta a stravolgere la sua gamma da qui al 2030 con l’arrivo di 9 nuovi modelli che cambieranno completamente il volto alla principale casa automobilistica italiana. Questo con l’obiettivo di mantenere la leadership in Stellantis come brand con più immatricolazioni a livello globale aumentando ulteriormente le quote di mercato.

Ben 9 nuove auto in arrivo da qui al 2030 per Fiat che stravolgerà la sua gamma

Dopo il debutto di Fiat Grande Panda lo scorso anno nel 2025 sarà la volta della nuova Pandissima che debutterà la prossima estate con gli ordini che si apriranno poi entro fine anno come anticipato dal numero uno della casa torinese Olivier Francois. Come sappiamo si tratterà di un crossover di segmento C dalle forme squqdrate e dallo stile molto simile a quello di Grande Panda lungo circa 4,4 metri.

Sempre nel 2025 e più precisamente in autunno sarà la volta della nuova 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori da novembre e che rappresenterà un modello chiave per la crescita dei livelli di produzione nella fabbrica che grazie a questo modello dovrebbe superare le 130 mila unità prodotte all’anno. Di questa auto sappiamo che sarà uguale alla 500e esteticamente parlando ma con un motore ibrido da 71 cavalli sotto la carrozzeria. I prezzi saranno inferiori ai 20 mila euro.

Poi nel 2026 sarà la volta della nuova Fiat Panda fastback altro modello particolarmente atteso. Si tratterà di un SUV coupè ispirato alla Fastback brasiliana che verrà venduto in tutto il mondo e sarà lungo circa 4,35 metri. Sia questa vettura che la Pandissima nasceranno sulla piattaforma smart car di Stellantis usata già per la Grande Panda.

Il 2027 invece sarà l’anno della nuova Fiat Strada, un pickup compatto che sarà venduto in tutto il mondo e sarà erede del celebre modello venduto con successo in Sud America. Anche questa auto che sarà lunga circa 4,4 metri farà parte della famiglia Panda con cui condividerà vari elementi di design.

A seguire sarà la volta di un nuovo camper sempre su smart car che però non ha ancora un nome. Non si esclude inoltre l’arrivo di una nuova Multipla ma solo se il progetto convincerà in pieno il CEO Francois. Entro il 2030 si attendono inoltre le nuove generazioni di Fiat 500 e Panda. Le due auto continueranno ad essere prodotte in Italia la prima a Mirafiori e la seconda a Pomigliano assicurando un futuro luminoso ai due stabilimenti. La piattaforma sarà la stessa entrambe le vetture avranno sia versioni ibride che elettriche al 100 per cento che costeranno meno delle attuali grazie all’utilizzo di nuove batterie LFP di CATL con costi più bassi e maggiore autonomia. Infine entro il 2030 arriverà di certo un restyling per Topolino e 600.