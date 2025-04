Ram conferma la partecipazione al Festival di Interlagos 2025

Ram, l’unico marchio di pick-up premium ed esclusivo sul mercato brasiliano, sarà nuovamente presente all’Interlagos Festival – Car Edition, che si tiene dal 2019 ed è uno degli eventi principali del settore automobilistico in Brasile, che si svolge nel leggendario circuito di Interlagos, a sud della città di San Paolo.

Ram avrà uno stand esclusivo e test drive su strada e fuoristrada all’evento, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno

Il marchio americano di Stellantis è presente con uno stand esclusivo. Tra i modelli esposti ci saranno il Rampage 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia e il nuovo 1500, il pick-up più veloce del Brasile, con motore sei cilindri in linea biturbo da 426 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,3 secondi. Nello spazio sarà anche possibile acquistare prodotti esclusivi del Ram Store.

Oltre a vedere i pick-up da vicino e nei dettagli, i clienti e tutti coloro interessati a tutta la potenza, la capacità, la tecnologia e il lusso offerti da Ram potranno avere l’opportunità di effettuare test drive lungo i 4.309 metri del circuito tradizionale, che ospita categorie come la Formula 1 e il Campionato Mondiale Endurance (WEC). L’esperienza non si limita al test drive su asfalto: sul percorso off-road predisposto dagli organizzatori dell’evento, il pubblico potrà testare le grandi capacità dei pick-up Ram anche su superfici con ridotta aderenza e pavimentazione irregolare.

“Essere nuovamente presenti al Festival di Interlagos è un’altra opportunità per mostrare a un vasto pubblico tutta la potenza, le capacità, la tecnologia e il lusso dei nostri pick-up. Sono certo che sia chi prova i nostri modelli per la prima volta, sia chi ne possiede già uno ma desidera provarne un altro, rimarrà conquistato da tutte le loro caratteristiche”, ha dichiarato Juliano Machado, Vicepresidente del marchio Ram per il Sud America. L’Interlagos Festival – Cars Edition è un ulteriore evento che si aggiunge alla lunga lista di presenze di Ram alle fiere del 2025.