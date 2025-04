Easter Jeep Safari 2025, pioggia di concept e prototipi selvaggi

Quando arriva la stagione dell’Easter Jeep Safari, si sa che in quanto a presentazioni e idee non si va leggeri. Jeep sfodera la sua artiglieria pesante sotto forma di concept, customizzazioni estreme e fantasie su quattro ruote che flirtano pericolosamente con la produzione in serie.

Per l’edizione 2025, sono ben sette le creazioni in vetrina. Tre sono concept veri e propri: Jeep Convoy, Bug Out 4xe e Rewind. Quest’ultima sembra uscita più da una catena di montaggio che da un sogno di designer. Gli altri quattro portano l’etichetta “Performance Parts by Mopar”, ossia quei veicoli che sembrano suggerire una realizzazione possibile da parte del proprio amico meccanico.

La Convoy parte da una Gladiator 2025, ma la maschera è tutta vintage. Il design riprende la gloriosa serie J di Jeep, attiva dal 1963 al 1988, con parafanghi scolpiti e frontale vecchia scuola. Dentro è un omaggio in chiave militare, con sedili in pelle usurata, porte in tela e un hardtop che sembra uscito da un’officina militare clandestina. C’è anche il verricello Warn da 5.500 kg e non mancano pneumatici BFGoodrich da 40 pollici su cerchi da 17 pollici.

Per la Bug Out siamo davanti a una Jeep Wrangler 4xe plug-in a quattro porte trasformata in qualcosa a metà tra una buggy e un carro armato leggero. Le porte posteriori spariscono, rimpiazzate da un’area cargo spartana, mentre il portellone si ispira al Gladiator. L’interno è ridotto all’osso, con tanto di spazio per appendere un’amaca.

La Rewind ha vibes decisamente anni Novanta. Grafica spavalda, colori saturi, e accessori rétro come il parasole in rete. Le portiere e il tetto, semplicemente, eliminati. Infatti, risulta una Jeep Wrangler due porte vestita da rave party off-road. Cerchi AEV da 17 pollici e pneumatici M/T da 37 pollici completano il look.

Gli altri concept portati sulla sabbia da Jeep sono poi il Blueprint, un’esplosione blu Mopar con ogni singolo pezzo aftermarket scansionabile via QR code e il Sunchaser, pensato per il weekend guerriero con portapacchi da campeggio e luci girevoli da navicella spaziale. Poi c’è l’High Top Honcho, un mostro da roccia su ruote da 40″ con sospensioni pneumatiche e, infine, il J6 Honcho, un pickup due porte con cassone extralarge da due metri. In poche parole, con una simile squadra di progetti, Jeep ci sta dicendo che nulla è impossibile.