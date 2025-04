DS Automobiles: continua il trend positivo in Germania

DS Automobiles ha aumentato significativamente il numero di nuove immatricolazioni in Germania tra gennaio e marzo. Secondo l’Autorità federale per i trasporti a motore (KBA), nel primo trimestre del 2025 sono stati immatricolati complessivamente 1.147 nuovi veicoli DS, con un aumento del 69,2% rispetto all’anno precedente. Con la DS N°8, le cui consegne saranno previste a partire dall’inizio dell’autunno, DS Automobiles prevede un ulteriore incremento delle immatricolazioni. Nel 2025, la casa francese punterà sull’ampliamento della propria rete di vendita e assistenza. Gli attuali circa 30 punti vendita saranno ampliati con l’aggiunta di ulteriori concessionari; sono inoltre previsti altri partner di assistenza pura, i cosiddetti punti “Service-Légère”.

DS Automobiles è cresciuta in modo significativo nel primo trimestre dell’anno in Germania

Contrariamente alla tendenza del mercato automobilistico tedesco, DS Automobiles continua a crescere. Mentre la Federal Motor Transport Authority (KBA) ha registrato un calo del 4,3 per cento per il mercato complessivo nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le statistiche di DS Automobiles confermano un aumento significativo del 69,2 per cento.

Le statistiche non includono le prime vendite del nuovo modello di punta DS N°8, che dovrebbe continuare ad avere un impatto positivo sulle statistiche di immatricolazione a partire dall’inizio dell’autunno. Nel primo trimestre del 2025, DS Automobiles ha registrato 1.147 nuove immatricolazioni in Germania attraverso le sue circa 30 sedi di vendita. Oltre al lancio sul mercato della nuova DS N°8, il giovane marchio punta sull’ampliamento della propria rete di concessionari e di assistenza.

“Sono molto soddisfatto del trend positivo del nostro marchio premium parigino DS Automobiles. Abbiamo già registrato una crescita di oltre il 50% nel 2024 e questa tendenza continua in modo costante. Mentre continuiamo a sfruttare i nostri punti di forza e a offrire un’alternativa elegante ai nostri clienti, nel 2025 ci concentreremo sull’espansione della nostra rete di vendita e assistenza. Attualmente, circa 30 punti vendita vendono modelli DS in Germania. Due ulteriori punti vendita e otto nuovi punti di assistenza sono già in fase di avvio. Questo dovrebbe rendere ancora più facile per i potenziali acquirenti scegliere un modello DS in futuro”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania.

“Come in tutto l’anno precedente, il marchio premium parigino ha riscosso un successo particolare tra i clienti aziendali, quali liberi professionisti, aziende e gestori di flotte. La quota maggiore del mix di modelli è stata ancora una volta registrata dal confortevole SUV DS 7, che ha un carattere forte e ha rappresentato oltre il 60 per cento delle nuove immatricolazioni. Al secondo posto si è classificato il crossover compatto DS 4, “Designed in Paris, Made in Germany”, con circa un terzo delle immatricolazioni. Il piccolo SUV premium di fascia B DS 3 ha registrato le restanti immatricolazioni. Non sono ancora incluse nelle statistiche le prime vendite della nuova DS N°8 100% elettrica, le cui consegne saranno previste a partire dalla fine dell’estate o dall’autunno del 2025.

“È fantastico vedere che i nostri prodotti stanno diventando sempre più apprezzati sul mercato tedesco. Con l’eleganza e il carisma parigini, offriamo un’offerta unica nel mercato premium tedesco, che si distingue nettamente dalla concorrenza. Il nostro obiettivo è chiaro: ci rivolgiamo principalmente agli imprenditori e offriamo i compagni ideali con i nostri eleganti modelli DS. Allo stesso tempo, con la nuova DS N°8, vogliamo raggiungere un nuovo gruppo di clienti che cerca la mobilità elettrica senza compromettere autonomia, comfort e sostenibilità. La DS N°8 ha un’autonomia di 749 chilometri e viene prodotta in Italia a Melfi, ha affermato Maria Schiewald, Responsabile Marketing DS Automobiles Germania.