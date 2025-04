Alfa Romeo Intensa disponibile in Germania per l’intera gamma di modelli

Ancora oggi le strade tortuose della Lombardia offrono l’ambiente ideale per scoprire i modelli di veicoli Alfa Romeo. Particolarmente intenso è il tour nella zona del Lago di Como e del Lago di Pusiano, nel nord Italia, con gli esclusivi modelli speciali Intensa di Alfa Romeo. La linea speciale dettagliata è stata ora ampliata: oltre all’Alfa Romeo Tonale, all’Alfa Romeo Stelvio e all’Alfa Romeo Giulia, in Germania ora è possibile ordinare anche l’Alfa Romeo Junior come modello speciale, denominato Intensa.

Con l’avvio degli ordini dell’Alfa Romeo Junior Intensa, la serie speciale è ora disponibile per l’intera gamma di modelli in Germania

Con i modelli speciali Intensa la passione è nei dettagli. Le caratteristiche estetiche di tutte le varianti includono accenti color oro sulla carrozzeria e sui cerchi in lega, nonché cuciture decorative marrone chiaro e dettagli ricamati, tra cui l’emblema Alfa Romeo e il logo Intensa. Mentre l’Alfa Romeo Giulia Intensa e l’Alfa Romeo Stelvio Intensa sono dotate di rivestimenti in pelle nera, l’Alfa Romeo Tonale Intensa e l’Alfa Romeo Junior Intensa sono rivestite in pregiata Alcantara.

La nuova Alfa Romeo Junior Intensa è disponibile con tre varianti di trazione: L’Alfa Romeo Junior Elettrica ha un motore elettrico sotto il cofano. L’Alfa Romeo Junior Ibrida offre la tecnologia ibrida, a richiesta anche con trazione integrale Alfa TM Q4. In questo modello, il motore turbo benzina da 1,2 litri che aziona l’asse anteriore è affiancato da un motore elettrico sull’asse posteriore.

Il modello speciale Alfa Romeo Junior Intensa è dotato di cerchi in lega da 18 pollici nel design Fori Bi-Colore con razze verniciate in oro. Paraurti, minigonne laterali e parafanghi anteriori sono rifiniti in nero lucido con dettagli dorati. La griglia del radiatore è caratterizzata dal design Progresso con la scritta Alfa Romeo ed è verniciata nel colore della carrozzeria. I colori della carrozzeria disponibili sono Nero Tortona di serie e Rosso Brera come optional, quest’ultimo anche in abbinamento al tetto nero.

L’atmosfera negli interni è caratterizzata dall’uso mirato di cuciture a contrasto marroni: i rivestimenti dei sedili, i poggiatesta, le porte e la consolle centrale ne sono decorati. Il logo Alfa Romeo è ricamato in marrone anche sui poggiatesta anteriori. I sedili e il bracciolo centrale sono impreziositi dalla scritta ricamata Intensa. La parte interna delle porte e il cruscotto sono rivestiti in Alcantara nero. Il volante sportivo, dalla parte inferiore piatta, è rivestito in una combinazione di pelle e Alcantara, con cuciture marroni che creano contrasto.

La dotazione di serie dell’Alfa Romeo Junior Intensa comprende, tra l’altro, i fari full-matrix LED, il sistema di infotainment con navigatore integrato e monitor da 10,1 pollici (diagonale dello schermo 25,6 centimetri), il sedile del conducente regolabile elettricamente in sei posizioni, la pedaliera sportiva in alluminio, una telecamera posteriore e il portellone posteriore ad azionamento elettrico.