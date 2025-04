Nuova Jeep Renegade: per prezzi e motori darà filo da torcere a tutti

Nuova Jeep Renegade è uno dei modelli di cui si parla di più quando si pensa al futuro di Jeep. La verità è però che al momento si sa ancora ben poco di come sarà la futura generazione che arriverà non prima del 2027 o forse addirittura del 2028. Di questa auto si dice che possa dare filo da torcere a molti sul mercato sia dal punto di vista delle opzioni che da quello dei prezzi Si dice infatti che Jeep punterà forte su questo modello per accrescere vendite e quote di mercato a livello globale e per farlo ovviamente dovrà portare sul mercato un modello speciale capace di non far rimpiagere la versione attuale e anzi di fare ancora meglio divenendo appetibile anche in mercati dove l’attuale versione non è riuscita del tutto a sfondare.

Prezzi e motori della nuova Jeep Renegade un mix perfetto per accontentare tutti

A proposito della nuova Jeep Renegade, che qui vi mostriamo in uno dei tanti render apparsi sul web negli scorsi mesi ad immaginare quello che potrebbe essere il suo stile, di certo avrà molti elementi di design in comune con le ultime novità della gamma della casa americana. La piattaforma definitiva non è ancora stata stabilita: si sta considerando tra la STLA Small e la Smart Car, già impiegata per vetture come Fiat Grande Panda e Opel Frontera. La scelta potrebbe incidere notevolmente sul sito produttivo, con l’eventualità che la fabbricazione venga spostata dall’Italia alla Spagna.

Sul piano tecnico, la nuova Jeep Renegade punterà sulla massima flessibilità, proponendo motorizzazioni sia tradizionali che elettriche per rispondere a diverse necessità. Le doti off-road, elemento distintivo del marchio, saranno ulteriormente evolute.

Questo aggiornamento si colloca all’interno della più ampia strategia di Stellantis, finalizzata a consolidare la presenza globale di Jeep con modelli tecnologicamente avanzati e attenti all’ambiente. La prossima Jeep elettrica punta a ridefinire il settore, fondendo innovazione e DNA storico del brand. Ma saranno i prezzi la cosa più interessante. Si dice infatti che possano essere molto convenienti. Si parla di 20 – 22 mila euro per la versione entry level e 25 – 27 per quella elettrica al 100 per cento.