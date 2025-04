Fiat Grande Panda alla Wizz Air Milano Marathon

Ieri, la nuova Fiat Grande Panda ha partecipato alla 23ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, la maratona più veloce d’Italia organizzata da RCS Sports & Events e RCS Active Team, proseguendo il suo impegno nel mondo del running. In questa occasione, il marchio FIAT ha riaffermato i suoi valori di inclusività e condivisione, confermando il suo ruolo di promotore di sport accessibili a tutti. La Grande Panda, nella versione completamente elettrica, ha avuto il privilegio di aprire ufficialmente la gara, precedendo oltre 10.000 runner provenienti da tutto il mondo, con partenza e arrivo in Piazza del Duomo, dimostrando ancora una volta l’impegno di FIAT verso una mobilità sostenibile.

Fiat Grande Panda elettrica ha aperto ufficialmente la maratona più veloce d’Italia

FIAT ha anche supportato le corse non competitive del 5 aprile, come la Levissima Family Run, che ha visto protagoniste famiglie e bambini nelle strade di CityLife, e l’Arcaplanet Dog Run, un evento che ha coinvolto tanti amanti dello sport insieme ai loro amici a quattro zampe. Il marchio ha partecipato attivamente al Marathon Village presso il MiCo – Milano Congressi e al Velodromo Vigorelli, con attività coinvolgenti come il “muro della Felicità”, dove i visitatori hanno condiviso il loro pensiero su cosa rappresenti per loro la felicità.

Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda si caratterizza per le sue dimensioni compatte e un design moderno, pensato per rispondere alle esigenze della mobilità cittadina e familiare. Le linee pulite e l’abitacolo ben organizzato conferiscono alla vettura una sensazione di solidità e funzionalità, mentre il design slanciato trasmette dinamismo e originalità.

Disponibile sia in versione ibrida, con motore turbo 1.2 litri da 110 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione, sia nella variante totalmente elettrica con motore da 83 kW (113 CV) e batteria da 44 kWh, che garantisce un’autonomia di 320 km (ciclo WLTP), la Grande Panda rappresenta la prima FIAT sviluppata sulla “Smart Car Platform” di Stellantis, una piattaforma versatile che offre soluzioni multiple per diverse tipologie di clienti.

Il nuovo modello introduce anche soluzioni innovative e pratiche, come il cavo di ricarica retrattile integrato, un’opzione che semplifica l’uso quotidiano. In termini di sostenibilità, la Fiat Grande Panda si distingue per l’impiego di materiali ecologici, come componenti in alluminio e plastica ricliclata.

La tappa di Milano segna l’inizio di un 2025 ricco di appuntamenti per la Fiat Grande Panda nel mondo del running. Il modello sarà infatti protagonista anche alla Wizz Air Rome Half Marathon 2025 “Jubilee edition”, che si terrà domenica 19 ottobre a Roma. Questo evento testimonia l’impegno di FIAT nel supportare chi vive la città ogni giorno, promuovendo una mobilità gioiosa e accessibile. Per FIAT, la felicità è un percorso da condividere insieme.