Alfa Romeo Stelvio 2025: ecco quale motore termico potrebbe avere la versione entry level

Alfa Romeo Stelvio 2025 è la grande novità di quest’anno per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto avverrà nel corso del 2025 come confermato dal numero uno dello storico brand milanese, Santo Ficili. C’è chi dice che la presentazione avverrà in estate altri invece pensano sia più probabile nel corso del prossimo autunno.

Ecco che motore potrebbe avere la versione ibrida di Alfa Romeo Stelvio 2025

A proposito di Alfa Romeo Stelvio 2025 che qui vi mostriamo in un celebre render del designer Mirko del Prete, oggi vi vogliamo parlare della situazione relativa ai motori ed in particolare al motore ibrido. Come sappiamo il modello cambierà marcia rispetto a quanto ipotizzato negli scorsi anni. Inizialmente annunciata come modello 100% elettrico, la Stelvio 2, come molte delle sue rivali, ha dovuto rivedere i suoi piani e puntare anche su motori termici più o meno ibridi.

Un adattamento che non rimette però in discussione tutto, poiché, essendo il primo modello in Europa ad utilizzare la piattaforma tecnica STLA Large, beneficerà di fatto di un telaio multi-energia. Ricordiamo che Stellantis ha presentato questa base per i suoi veicoli di grandi dimensioni alla fine di gennaio 2024. All’epoca, l’idea era di avere un veicolo elettrico nativo, con un’autonomia di 800 km con una singola carica e la possibilità, a seconda dell’autonomia del veicolo, di offrire la tecnologia a 400 V o 800 V, notevolmente più rapida nei rifornimenti.

Per quanto riguarda la versione ibrida, dalla Francia il sito L’Automobile Magazine ipotizza che la versione entry level di Alfa Romeo Stelvio 2025 possa disporre di un motore a quattro cilindri da 1,6 litri con tecnologia ibrida plug-in e una potenza combinata di 195 CV, noto internamente come EP6 Gen3, che potrebbe rappresentare un discreto modello base. Ciò è reso credibile dal fatto che credibile dal fatto che questo motore plug-in da 195 CV sarà prodotto sia in Europa, nello stabilimento ungherese di Szentgotthárd, sia nel sito industriale di Dundee, nello stato del Michigan. La nuova Stelvio, come il suo predecessore, sarà commercializzato su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Ovviamente a questo potrebbe affiancarsi anche qualche altro motore ibrido. Ad esempio si ipotizza che la versione top di gamma Quadrifoglio, contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento possa mantenere il motore V6 da 2,9 litri ma con qualche forma di ibridazione.