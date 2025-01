Stellantis Tychy festeggia la produzione del modello numero 13 milioni

Lo stabilimento Stellantis di Tychy festeggia un traguardo impressionante: il contatore della produzione dell’azienda ha contato la fortunata cifra di tredici milioni di automobili prodotte negli anni 1971-2025. Si tratta di una firma unica nell’attività dello stabilimento di Tychy, che aggiunge ulteriori capitoli alla storia iniziata da FSM e proseguita da Fiat Auto Polonia e poi da FCA Polonia.

Il modello numero 13.000.000 prodotto da Stellantis Tychy è una Fiat 600 Hybrid

Il tredicimilionesimo veicolo è una Fiat 600 Hybrid, di colore arancione, uno dei tre nuovi modelli entrati in produzione nello stabilimento di Tychy negli ultimi due anni. L’anno 2024 ha visto il culmine di successo di questi importanti programmi per lo stabilimento per il lancio di automobili a basse e zero emissioni. Grazie a ciò, la fabbrica può funzionare senza problemi nella nuova realtà dell’industria automobilistica, definita dalla trasformazione energetica mirata alla completa eliminazione delle emissioni di CO 2 dei veicoli.

“La tredicimilionesima vettura prodotta nel nostro stabilimento testimonia la professionalità del team che ho il privilegio di guidare e la sua passione per l’industria automobilistica tramandata di generazione in generazione. Ciascuno dei marchi che attualmente produciamo – Jeep, Alfa Romeo e Fiat – ha scritto una pagina importante nella storia dell’industria automobilistica. Ma ciò che rende questo Giubileo produttivo particolarmente straordinario è il posto unico che la Fiat occupa nella memoria di tante famiglie polacche”. – ha detto Tomasz Gębka, direttore dello stabilimento automobilistico Stellantis di Tychy.

Il modello anniversario della Fiat 600 Hybrid è caratterizzato da uno stile unico, uno spazio impressionante nell’abitacolo e nel bagagliaio, soluzioni tecniche avanzate a supporto della guida e il motore ibrido 1.2T di ultima generazione con una potenza di 136 CV. Questo modello unisce la tecnologia elettrificata nello spirito della mobilità futura sostenibile con praticità, soluzioni pensate e gioia di utilizzo, valori da sempre prioritari per il marchio Fiat.

Stellantis è l’unico produttore di massa di veicoli passeggeri e commerciali con trazione a zero e basse emissioni in Polonia per gli iconici marchi Stellantis. Lo stabilimento automobilistico di Tychy ha avviato nel 2023-2024 la produzione dei modelli del segmento B-SUV di ultima generazione: Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior, tutti disponibili in versione completamente elettrica o ibrida. Questa gamma di modelli è completata da un rappresentante elettrico del segmento A: Leapmotor T03, montato nel sistema SKD. La fabbrica impiega attualmente 2.600 persone. L’anno scorso, dalle sue linee di produzione sono uscite 224.017 automobili.