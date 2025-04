Nuova Fiat Pandina: la city car low cost potrebbe fare meglio ancora di Panda distruggendo le rivali

Nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in un noto e recente render del designer automobilistico Avarvarii, arriverà di sicuro entro il 2030 ad arricchire la gamma della principale casa automobilistica italiana. Lo ha confermato nelle scorse settimane il CEO di Fiat Olivier Francois. La vettura sarà prodotta, come l’attuale generazione, presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano che quindi continuerà ad avere un buon numero di ordini per tantissimo tempo ancora.

Il segmento A potrebbe avere presto un nuovo leader: la nuova Fiat Pandina pronta a spaccare tutto

Infatti la nuova Fiat Pandina, che potrebbe arrivare anche prima del 2030, si candida a diventare il nuovo bestseller di Fiat e di Stellantis in Italia e nel mondo grazie ad alcune caratteristiche che la renderanno un modello davvero unico, capace di dare serio filo da torcere alle rivali. Si tratterà di una city car economica dal look moderno e simpatico che arriverà sul mercato con tanta buona tecnologia e interni curati in poco più di 3,6 metri. La piattaforma dovrebbe essere la stessa di Fiat 500 ma ovviamente non escludiamo soprese.

La vettura avrà versioni elettriche e ibride. Per queste ultime dovrebbe ricevere lo stesso motore della nuova Fiat 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori ma anche in questo caso meglio attendere notizie più sicure. Lo stile sarà reso più simile a quello dell’attuale Fiat Grande Panda, come anticipato dal CEO Francois e anche come omaggio alla prima generazione di Panda, quella dei primi anni ’80.

Nella ricostruzione fatta dal designer Avarvarii si può chiaramente intuire come potrebbe essere una nuova Fiat Pandina in stile Grande Panda e sicuramente l’ipotesi piace a molti. I prezzi ovviamente saranno interessantissimi e sicuramente in linea con quelli della concorrenza se non addirittura più economici. E questo vale non solo per la futura versione ibrida ma anche per l’elettrica al 100 per cento. Il modello infatti beneficerà delle nuove batterie LFP che daranno molto più autonomia e a costi contenuti. Insomma ci troviamo di fronte a quello che probabilmente dalla fine del decennio e per molti anni potrebbe essere una delle vetture più vendute in assoluto in Italia e in Europa non solo nel segmento A ma di tutto il mercato auto.