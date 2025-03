Nuova Fiat 500 ibrida: il suo prezzo sorprenderà in positivo

Nuova Fiat 500 ibrida è una delle maggiori novità di questo 2025 per la casa torinese. Il suo debutto è previsto in autunno con la produzione che dovrebbe cominciare entro il prossimo mese di novembre presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Questo modello che dovrebbe garantire circa 100 mila unità all’anno dovrebbe essere un vero e proprio toccasana per la fabbrica torinese che non vive un momento facile.

Prezzo molto interessante per la nuova Fiat 500 ibrida: si dovrebbe partire da meno di 20.000 euro

Nuova Fiat 500 ibrida ovviamente dovrà essere un modello molto interessante per garantire questi numeri e chiaramente il suo prezzo giocherà un ruolo molto importante. Infatti se l’attuale Fiat 500e sta soffrendo ciò è dovuto principalmente al suo alto prezzo. Si spera dunque che Fiat con la versione ibrida possa portare sul mercato un modello decisamente più conveniente oltre che molto interessante dal punto di vista delle specifiche. Per il design invece sappiamo già che sarà quasi del tutto simile alla versione elettrica.

Al momento non si sa ancora che prezzo avrà questa auto ma pare sicuro che sia inferiore ai 20 mila euro anche se probabilmente sarà un po’ più elevato rispetto alla precedente versione che come sappiamo veniva prodotta all’estero e più precisamente presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia che è passato alla produzione di altre auto di Stellantis come Fiat 600, Alfa Romeo Junior e Jeep Avenger.

Ricordiamo infine che per il rilancio di Mirafiori Stellantis punta pure su una nuova versione della Fiat 500e con batteria più economica che dovrebbe portare ad una riduzione di prezzo molto interessante che potrebbe quindi contribuire al rilancio del sito automobilistico che nel 2024 ha visto la propria produzione ridursi di moltissimo rispetto a qualche anno fa anche a causa della debacle relativa ai modelli di Maserati che vi vengono realizzati.