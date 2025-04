Ferrari F12tdf Tailor Made: prezioso esemplare in scala si mostra in fase di assemblaggio

Avere una Ferrari F12tdf in garage è il sogno di milioni di persone, ma solo pochi fortunati sono riusciti a coronarlo. L’alternativa è un modello in formato ridotto, ma anche qui, se si cerca l’eccellenza, la cifra da spendere non è per tutti. In questo ambito, il marchio di riferimento è Amalgam Collection.

Grazie all’atelier inglese si può entrare in possesso di un esemplare in scala 1:8 della Ferrari F12tdf, con le stesse specifiche dell’auto reale presa a riferimento: quella custodita nel box del facoltoso committente. Ne deriva un prodotto da scrivania che replica perfettamente l’allestimento della supercar del “cavallino rampante”, con verniciatura in un sensuale Azzurro Cielo, abbinata a una striscia tricolore a tutta lunghezza, legata alla bandiera francese.

La connessione con la vera creatura di Maranello prosegue nell’abitacolo, vestito allo stesso modo, con sedili in pelle marrone e cavallino a contrasto ricamato sui poggiatesta. Nelle immagini, pubblicate sul profilo Facebook ufficiale di Amalgam Collection, si può ammirare il modello in scala 1:8 prima del suo assemblaggio finale. Il ciclo delle lavorazioni è quasi completo e permette di gustare la finezza dell’opera, il cui processo di costruzione viene eseguito a regola d’arte, nell’arco di 20 settimane.

Incredibile la similitudine con la vera Ferrari F12tdf, che ha fatto da fonte di ispirazione. A prodotto finito, nelle foto, sarà quasi impossibile cogliere delle differenze, se non si ha un occhio clinico ed allenato. Ricordiamo che l’atelier inglese offre un servizio Bespoke Tailor Made, sulla falsariga di quanto fa la casa di Maranello. Grazie ad esso, è possibile creare dei modelli in scala 1:8 allestiti su misura, superbamente e profondamente dettagliati, che riproducono ogni aspetto delle specifiche scelte dal committente per la sua auto in formato reale.

Con questo processo, anche i più piccoli dettagli visibili della vettura troveranno perfetta corrispondenza. La stretta relazione con l’azienda emiliana aiuta a raggiungere l’eccellenza. Ovviamente, la Ferrari F12tdf su misura di cui ci stiamo occupando ha un prezzo di listino superiore rispetto al modello standard, esattamente come accada per l’auto reale. La cosa non stupisce: è il valore aggiunto dell’esclusività.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Il servizio Bespoke Tailor Made di Amalgam Collection è limitato alle auto precedentemente plasmate. Per le commissioni uniche, fuori da questo binario, occorre valutarne prima la fattibilità, consultando il team di vendita. Tornando al modello in scala 1:8 passato in rassegna nei paragrafi di questo articolo, non si può che rimanere a bocca aperta alla sua vista.

Fonte di ispirazione, come dicevamo, è stata una versione personalizzata della splendida Ferrari F12tdf, che suscita grande ammirazione tanto negli appassionati quanto negli addetti ai lavori. Idealmente legata alla leggendaria vettura da cui mutua le 3 lettere finali della sigla, questa supercar rappresenta un tributo alla gloriosa storia del “cavallino rampante”.

Il suo potere energetico scaturisce da un motore V12 aspirato da 6.3 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 780 cavalli. Questo si traduce in un quadro prestazionale fuori dal comune, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi. La spinta prosegue vigorosa fino alla punta velocistica di oltre 340 km/h. Ottima l’efficacia del modello sulla pista di Fiorano, dove completa un giro in appena 1’21”.

Grandissimo l’appeal della Ferrari F12tdf, grazie anche alle note del suo stile, sportivo ed aggressivo al punto giusto. Nella parte anteriore, il design tocca il diapason del suo splendore. La magia dinamica ed emotiva del modello nasce anche dal ventaglio delle innovazioni tecnologiche portate in dote, che abbracciano l’unità propulsiva, l’aerodinamica e la dinamica del veicolo. Il tutto nel pieno rispetto del migliore DNA del marchio. Impossibile non innamorarsi di un’auto del genere, anche in scala 1:8.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection