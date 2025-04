Ferrari F12tdf: un esemplare unico della specie in vendita a Dubai

La Ferrari F12tdf è una delle auto sportive più esaltanti dell’era moderna. Per anni è stata il riferimento tecnologico e prestazionale della categoria, fra quelle dotate di motore anteriore. Un esemplare della specie, nato nel 2016, viene ora offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti. La vendita, di natura privata, è gestita dagli specialisti di RM Sotheby’s, la cui professionalità gode di meritati apprezzamenti a tutte le latitudini.

Il prezzo richiesto restringe in modo importante il cerchio di chi può accarezzare l’idea dello shopping. Volete sapere la cifra da scrivere sull’assegno? Eccovi accontentati: 1.395.000 dollari, pari col cambio odierno a 1.268.528 euro, centesimo in più centesimo in meno. Si tratta di una somma stellare per i parametri dei comuni mortali, ma riflette il pregio e l’esclusività del modello. I ricchi non vivono con disagio una spesa del genere, che rientra perfettamente nel loro budget. Cosa dire? Beati loro, che possono concedersi un “giocattolo” di questo tipo.

La Ferrari F12tdf in catalogo vanta specifiche europee, perché originariamente acquistata in Polonia. Oggi si trova a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. È stata personalizzata su misura, dal primo proprietario, col programma Tailor Made. La carrozzeria brilla in una straordinaria vernice Blu Krawczyk a cinque strati, fornita esclusivamente dallo stesso committente. Non c’è nessun altro esemplare al mondo vestito allo stesso modo.

All’interno ci sono dei sedili da corsa in carbonio, personalizzati con Alcantara nera e accenti in pelle Baby Blu. Anche altri dettagli dell’abitacolo sono abbinati al cromatismo scelto per la carrozzeria. L’auto, consegnata tramite Ferrari Katowice nel febbraio 2016, presenta ruote canna di fucile opache, pinze gialle e una serie di opzioni di fabbrica. Fra le tante altre, si segnalano l’ampio assortimento di elementi in fibra di carbonio, le telecamere per il parcheggio e il sollevatore delle sospensioni.

Dopo essere stata per un po’ di tempo in Polonia, questa Ferrari F12tdf è stata esportata negli Emirati Arabi Uniti. Accompagnata dai manuali originali, dai registri di servizio e dal certificato di conformità, si offre con note di grande fascino. In essa si respirano le note delle capacità sartoriali della casa di Maranello. Decisamente ridotta la percorrenza accumulata nel tempo: meno di 4.100 chilometri. Un dato così basso incide al rialzo sulle quotazioni, come riflesso della superiore appetibilità, sia nella prospettiva d’uso che in quella collezionistica.

La supercar in esame, per la famiglia di appartenenza e per l’eccellenza del suo status, può impreziosire qualsiasi collezione, per quanto ricca ed esclusiva possa essere. Il veicolo, con telaio ZFF81BHB000220375, è disponibile per l’acquisto immediato. Come già scritto, al momento si trova a Dubai. L’importazione negli Emirati Arabi Uniti prese forma nel 2021. Al mese di settembre del 2024 risale il più recente tagliando annuale, eseguito presso Al Tayer Motors, concessionaria ufficiale del “cavallino rampante” in quell’area del mondo.

Per le sue specifiche di allestimento, questa Ferrari F12tdf può essere considerata un vero e proprio pezzo unico di fabbrica. Il modello, più in generale, ha un grandissimo appeal. Possiamo dire, senza timore di smentite, che gode delle note giuste per guadagnare il consenso del cuore. Lo stile è molto riuscito, specie nella parte anteriore, dove tocca il diapason del suo splendore. A dominare la scena, sul piano visivo, ci pensa il lungo cofano. Questo custodisce al suo interno una grandissima opera d’arte: il motore V12 aspirato da 6.3 litri di cilindrata, che eroga 780 cavalli di razza, inebriando i sensi con sonorità meccaniche da antologia.

Il quadro prestazionale è perfettamente intonato all’aspetto muscolare della Ferrari F12tdf, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi. La velocità massima si colloca oltre quota 340 km/h. Ottima l’efficacia del modello sulla pista di Fiorano, dove completa un giro in appena 1’21”. La sua magia dinamica ed emotiva nasce anche dal ventaglio di innovazioni tecnologiche portato in dote, che abbracciano l’unità propulsiva, l’aerodinamica e la dinamica del veicolo. Il tutto nel pieno rispetto del migliore DNA del marchio.

Fra le chicche della Ferrari F12tdf, doveroso citare il Passo Corto Virtuale, ottenuto con le ruote sterzanti posteriori, gestite elettronicamente nei loro lievi movimenti, per assicurare un’agilità sconosciuta ad auto del suo stesso passo. Ciò senza intaccare, nemmeno in minima parte, la stabilità, ai vertici della specie. Incredibili i tempi di risposta dello sterzo, che assicura un go-kart feeling da sogno. Anche l’impianto frenante è al top. La cosa non stupisce, vista l’eccellenza del pacchetto, su tutti i fronti. Immagino le gioie che potrà vivere l’acquirente di questa Ferrari F12tdf, sia nella dimensione contemplativa che, soprattutto, in quella dinamica.

