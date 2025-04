Ferrari SF90 XX Spider: già in vendita un esemplare usato con sole 62 miglia

Auto esclusive come la Ferrari SF90 XX Spider vengono assegnate solo a clienti di un certo livello, di provata fede e affidabilità. Non sempre, però, i filtri del “cavallino rampante” evitano quei comportamenti speculativi che la casa di Maranello vorrebbe evitare. Capita così di trovare già in vendita, sul mercato dell’usato, un esemplare della specie. Si tratta di uno dei 599 previsti. Al suo attivo solo 62 miglia. In pratica la supercar emiliana non è stata utilizzata dal momento della consegna.

La vettura, rifinita con una speciale nuance nota come Blu Elder, sfoggia un set di cerchi in tinta oro brillante, per una miscela estetica di grande forza espressiva. Resto comunque del parere che il rosso e il giallo siano i colori d’elezione per simili opere d’arte. Immagino che questa Ferrari SF90 XX Spider non farà fatica a trovare un nuovo proprietario. La vendita all’asta online di cui ci stiamo occupando, proposta sul canale di Collecting Cars, rappresenta infatti una buona opportunità per chi non è riuscito ad avere un’assegnazione dalla fabbrica.

Qui c’è ogni opzione in fibra di carbonio che si possa desiderare. Pare chiaro che il committente non abbia risparmiato sul prezzo d’acquisto, per dare una configurazione unica al suo modello. Strano, però, che abbia deciso ora di disfarsene. Può succedere, anche se non dovrebbe accadere.

Foto Collecting Cars

Gli appassionati sanno quanto la Ferrari SF90 XX Spider sia una delle auto più eccitanti, sul piano caratteriale, fra quelle lanciate dalla casa emiliana negli ultimi anni. Sulla pista di Fiorano solo la nuovissima F80 fa meglio di lei: noblesse oblige!

Versione aperta e di carattere racing del modello SF90, che vanta in listino anche una variante coupé, sfoggia al posteriore una vistosa ala fissa, che mancava dai tempi della F50. Qui la generosa appendice aerodinamica non è integrata come sull’antesignana e sulla precedente F40. La sua funzionalità si spinge però molto oltre, garantendo un carico deportante sconosciuto alle progenitrici.

Derivata dal know-how sportivo, la Ferrari SF90 XX Spider è una “rossa” estrema, che vola in pista, ma assicura emozioni speciali anche su strada, con un livello di guidabilità nettamente superiore a quello di altre auto di potenza paragonabile. Il vigore energetico giunge da un motore V8 biturbo da 3.990 centimetri cubi di cilindrata, abbinato a un cuore elettrico, per una potenza combinata di 1.030 cavalli. Le prestazioni sono straordinarie, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.7 secondi. Si spinge oltre quota 320 km/h la punta velocistica.

Foto Collecting Cars Foto Collecting Cars Foto Collecting Cars Foto Collecting Cars Foto Collecting Cars

Fonte | Carscoops

Foto | Collecting Cars