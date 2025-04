Nuova Alfa Romeo Stelvio: in Francia pensano che il SUV di futura generazione sarà così

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta per arrivare. Il suo debutto è previsto nel corso del 2025. C’è chi dice che la presentazione avverrà in estate. Altri invece pensano sia più probabile un debutto nel quarto trimestre del 2025 dato che le vendite si apriranno solo nel 2026. Nel frattempo dalla Francia il sito L’Automobile Magazine ha pubblicato un render che mostra quello che per sommi capi dovrebbe essere il design definitivo di questo atteso modello giunto alla sua seconda generazione.

In Francia sono sicuri: la nuova Alfa Romeo Stelvio avrà questo design più o meno

Appare abbastanza evidente come questo render sia basato sulle recenti foto spia del prototipo camuffato della nuova Stelvio sorpreso mentre effettuava dei test sulla neve in Svezia. Inizialmente annunciata come modello 100% elettrico, la nuova Alfa Romeo Stelvio, come molte delle sue rivali, ha dovuto rivedere i suoi piani e puntare maggiormente su motori termici o ibridi. Un adattamento che non rimette tuttavia tutto in discussione, poiché essendo il primo in Europa ad utilizzare la piattaforma tecnica STLA Large, beneficia di fatto di un telaio multi-energia.

Se inizialmente si pensava che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarebbe stata solo elettrica, adesso sappiamo che non sarà così ci sarà almeno una versione termica e si vocifera anche della sopravvivenza del motore V6 per la versione top di gamma Quadrifoglio. Per quanto riguarda invece le versioni elettriche di sicuro saranno previste due proposte di motori elettrici: il primo da 496 CV e il secondo da 670 CV. Due varianti lanciate dal marchio Dodge e dalla Jeep Grand Wagoneer S.

Qualche dubbio rimane per la versione Quadrifoglio che originariamente doveva essere completamente elettrica e avere circa 1000 cavalli di potenza. Ma forse invece ci sarà ancora il V6 con qualche forma di ibridazione. Tornando al design appare evidente l’influenza di Alfa Romeo Junior che dovrebbe rappresentare una sorta di punto di riferimento estetico per le future vetture del Biscione.