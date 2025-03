Alfa Romeo Stelvio 2025: ecco la versione forse più vicina al modello di produzione

Alfa Romeo Stelvio 2025 è sempre più vicino come vi abbiamo scritto in un nostro recente articolo. Oggi vi vogliamo segnalare la presenza di un nuovo render pubblicato sul forum del sito Autopareri che ipotizza l’aspetto del futuro modello che come vi abbiamo detto debutterà entro fine anno, forse il prossimo 24 giugno. Sul web sono in molti a ritenere che questo render sia uno dei più vicini a quello che sarà il design definitivo del modello di produzione.

Questo è forse il render più fedele al design reale di Alfa Romeo Stelvio 2025

Appare infatti evidente che questo render di Alfa Romeo Stelvio 2025 sia stato realizzato sulla base delle recenti foto spia del prototipo camuffato del modello avvistato in Svezia in fase di test invernali prima del suo lancio ufficiale. In pratica questa creazione digitale ricostruisce abbastanza fedelmente il modello visto in Scandinavia immaginando le parti non visibili ma rimanendo fedele il più possibile a quanto mostrato dalle foto in questione.

Dobbiamo dire che se davvero sarà questo il suo stile si tratta di un modello che sicuramente farà parlare di se e che comunque sta registrando commenti positivi dagli stessi fan alfisti. Ovviamente non tutti sono contenti della svolta di design intrapresa da Alfa Romeo ma una maggioranza di persone pare gradire come confermano anche gli ordini di Junior che come detto altrove hanno superato le 30.000 unità. Del resto proprio Junior funge da ispirazione alla nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 come appare evidente anche da questo render.

Ovviamente la versione di produzione sarà meno estrema di questo render ma comunque notiamo una serie di dettagli che quasi certamente ritroveremo nella vera Alfa Romeo Stelvio 2025. Ci riferiamo a cose quali la firma luminosa a V al posteriore, lo scudo che riprende lo stesso stile già visto sull’Alfa Romeo Junior o i fari incastonati nelle prese d’aria sottostanti, un po’ come la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. A questo punto non resta che sapere con certezza quali motori monterà il SUV che non sarà solo elettrico ma avrà almeno una versione ibrida e forse continuerà ad utilizzare il motore V6.