Nicola Dobson è la nuova direttrice marketing di Citroën UK

Citroën ha deciso di nominare Nicola Dobson come nuova direttrice marketing della divisione britannica, prendendo il posto di Souad Wrixen. Quest’ultima assumerà un nuovo ruolo all’interno di Stellantis UK.

Dobson lavora nel gruppo da 20 anni ed è entrata a far parte del Graduate Programme nel 2000 dopo aver lasciato l’università. Egli ha ricoperto ruoli in fornitura e distribuzione, flotte e vendite al dettaglio e più recentemente come responsabile dei prodotti e dei prezzi presso Peugeot UK.

Citroën UK: Nicola Dobson è la nuova direttrice marketing della divisione britannica

Nella sua nuova posizione, Nicola Dobson supervisionerà l’implementazione della strategia di elettrificazione di Citroën nel Regno Unito, con tutti e tre i modelli della gamma di veicoli commerciali leggeri e con le rispettive versioni elettriche entro la fine di quest’anno e l’intera gamma che proporrà varianti completamente elettriche o ibride plug-in entro il 2025. Inoltre, Dobson lavorerà a stretto contatto con l’intero team di Citroën UK per attuare il piano a medio termine Advance UK, introdotto lo scorso anno.

Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha commentato la nomina di Nicola Dobson come nuova direttrice marketing di Citroën UK, affermando: “Sono lieto di dare il benvenuto a Nicola nel Team Citroën. Nicola si unisce a noi in un momento emozionante per Citroën nel Regno Unito, mentre implementiamo il piano ‘Advance UK’, iniziamo la nostra nuova sponsorizzazione del canale TV Dave, lanciamo la nuova C4 e introduciamo una serie di nuovi prodotti nella nostra offensiva di elettrificazione. Non vedo l’ora di lavorare con Nicola e le auguro il meglio per il suo nuovo ruolo“.

