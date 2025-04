Opel: Sascha Wolfinger assume la direzione delle comunicazioni globali

Sascha Wolfinger è ora responsabile delle comunicazioni globali esterne e interne per i marchi Opel e Vauxhall e diventerà anche membro del comitato esecutivo di Opel Automobile GmbH. Succede a Harald Hamprecht, che lascia l’azienda su sua richiesta dopo 13 anni. Sascha Wolfinger è già responsabile delle comunicazioni generali di Stellantis in Germania e sta ampliando la sua attuale area di responsabilità con la nuova posizione. In entrambi i ruoli, riferirà a Florian Huettl, CEO Opel/Vauxhall e Managing Director Stellantis Germania. Questo passaggio fa parte di una riorganizzazione del dipartimento di pubbliche relazioni in Germania.

Sascha Wolfinger responsabile delle comunicazioni generali di Stellantis in Germania amplia le sue responsabilità con la nuova posizione in Opel

“Abbiamo una visione chiara di come vogliamo sviluppare ulteriormente Opel e l’organizzazione tedesca Stellantis e di come possiamo trarre reciproco vantaggio dai nostri punti di forza”, ha affermato Florian Huettl, CEO di Opel/Vauxhall e amministratore delegato di Stellantis Germania. “Pertanto, oltre ai suoi precedenti compiti, abbiamo anche affidato a Sascha Wolfinger la guida delle comunicazioni globali per Opel”.

Huettl ha aggiunto: “Allo stesso tempo, vorrei ringraziare Harald Hamprecht per i suoi straordinari risultati e il suo straordinario impegno. Harald è riuscito a riportare Opel al centro del panorama mediatico tedesco ed europeo. Grazie alla sua competenza strategica, il team di comunicazione ha rafforzato e profilato il marchio a livello globale. Numerosi premi testimoniano il fatto che Opel svolge un ruolo importante non solo nella stampa generale e di settore. Harald ha lasciato un segno duraturo come membro del team dirigenziale. Il suo contributo al successo della svolta aziendale e alla trasformazione degli ultimi anni è stato decisivo anche nelle comunicazioni interne. Gli auguriamo ogni successo nei suoi prossimi passi”.

Harald Hamprecht è Vice President Communications e membro del Comitato esecutivo di Opel Automobile GmbH dal 1° gennaio 2019. Prima di entrare in Opel nel maggio 2012, ha lavorato come giornalista per undici anni, tra cui come caporedattore della rivista di settore Automotive News Europe e capo reporter per auto motor und sport .

Sascha Wolfinger è Director PR & Communications e membro del team dirigenziale di Stellantis Germania dal 1° gennaio 2023. Dalla fusione di FCA e PSA per formare Stellantis all’inizio del 2021, Wolfinger è stato responsabile delle comunicazioni di prodotto sovraordinate dei marchi Stellantis in Germania. È entrato a far parte del Gruppo Fiat nel 2003. Lì ha lavorato di recente come Director Communications & Institutional Relations presso Fiat Chrysler Automobiles Germania (FCA).