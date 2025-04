Alfa Romeo: con le nuove Stelvio e Giulia le prospettive nei prossimi 12 mesi sono interessanti

Alfa Romeo nel corso del prossimo anno sarà protagonista assoluto del mercato con la presentazione di due modelli molto importanti per il suo futuro: la nuova Stelvio e la nuova Giulia. Con questi due modelli le prospettive future della casa automobilistica del biscione sono molto ma molto interessanti. La prima ad arrivare sarà la nuova Stelvio che conosceremo nel corso della prossima estate. Meno di 12 mesi dopo sarà la volta anche della nuova Giulia. Con queste due auto il biscione si gioca dunque una grosso fetta del suo futuro.

Nuova Alfa Romeo Stelvio e Giulia: nel giro di 12 mesi capiremo il futuro del biscione

In particolare con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia capiremo la direzione che i brand premium di Stellantis ha intenzione di intraprendere per il suo futuro. Entrambe prodotte a Cassino su piattaforma STLA Large subiranno un bel cambiamento estetico rispetto ai modelli attuali. Ciò vale in particolare per la nuova Giulia che dovrebbe avvicinarsi come stile a quello di un crossover fastback. Grandi cambiamenti comunque sono attesi anche per la nuova Stelvio le cui prime immagini senza veli potrebbero arrivare già entro la fine del prossimo mese di maggio.

Entrambe le auto di Alfa Romeo che originariamente dovevano essere solo elettriche avranno anche motori termici. Cresce la curiosità di sapere se davvero anche la versione Quadrifoglio conserverà il motore V6 ci sembra di aver capito dopo una recente intervista rilasciata dal responsabile marketing e comunicazione Cristiano Fiorio ad Auto Express. Di certo l’ottima accoglienza del mercato per il SUV Junior sembra essere di buon auspicio per le future vetture del Biscione che si augura nei prossimi anni di dare una svolta definitiva alla sua storia con dei modelli pronti a fare bene un po’ ovunque e non solo dalle nostre parti. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito già nel corso delle prossime settimane.