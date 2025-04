Le vendite di Jeep crescono nel primo trimestre rispetto all’anno scorso in Brasile

Jeep ha concluso il primo trimestre di vendite in Brasile con un totale di 26.580 immatricolazioni, registrando una crescita del 4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Il marchio continua a mantenere una quota di mercato del 5,1 per cento nel paese sudamericano, confermando la sua solida presenza in un contesto competitivo.

Questa performance positiva si riflette nelle singole vetture della gamma, con la Jeep Renegade che ha mantenuto praticamente invariato il volume di vendite rispetto all’anno scorso. Al contrario, la Compass e la Commander hanno registrato un significativo incremento delle vendite, con rispettivamente un aumento del 10 per cento e dell’8 per cento rispetto al primo trimestre del 2024.

La crescita delle vendite è un chiaro segnale della forza commerciale del marchio di SUV in Brasile, dove il marchio continua a rispondere alle sfide di un mercato sempre più competitivo, con l’ingresso di nuovi concorrenti. Da aprile dell’anno scorso, la casa americana di Stellantis ha introdotto sul mercato brasiliano numerose novità, tra cui il motore Hurricane da 272 CV, disponibile per i modelli Compass e Commander, e nuove versioni della Renegade.

Inoltre, il marchio ha esteso la garanzia a 5 anni per l’intera gamma nazionale, offrendo ai clienti una maggiore tranquillità. La casa automobilistica ha anche arricchito la sua offerta con versioni importate della Jeep Wrangler e del pickup Gladiator, completando così la propria strategia di espansione. Nel 2025, la Commander ha già presentato un nuovo motore turbodiesel da 200 CV, confermando l’impegno del marchio di SUV nel soddisfare le esigenze di un mercato brasiliano che si conferma sempre più dinamico e in continua evoluzione.

Dunque per il marchio americano di Stellantis ancora buone notizie dal Brasile che si conferma un mercato importante e ricco di soddisfazioni.