Jeep Renegade avrà una serie speciale per celebrare i 10 anni in Brasile

Lanciata a marzo 2015, la Jeep Renegade si prepara a festeggiare il suo decimo anniversario in Brasile con una serie speciale, prevista per i prossimi mesi. Questa edizione celebrativa sarà probabilmente basata sulla versione Longitude Turbo 270 4×2 e includerà distintivi adesivi sulla carrozzeria che ricordano l’importante traguardo. Gli interni saranno arricchiti con sedili in pelle grigia, mentre i cerchi in finitura nera completeranno il look esclusivo di questa versione limitata.

Sotto il cofano, l’edizione speciale sarà equipaggiata con un motore 1.3 Turbo 270 Flex da 176 CV, capace di funzionare sia con benzina che etanolo, con una coppia di 27,5 kgfm a 1.500 giri/min. La trazione sarà 4×2, abbinata a un cambio automatico a sei marce. In termini di consumi, con etanolo si otterranno 7,8 km/l in città e 8,9 km/l in autostrada, mentre con la benzina si raggiungeranno 11,1 km/l in città e 12,4 km/l su strade extraurbane.

Tra i principali equipaggiamenti di serie della Jeep Renegade 10 Years, l’edizione speciale sarà dotata di sedili in pelle, cerchi in lega da 18″ e pneumatici 225/55, sensori di parcheggio posteriori, volante rivestito in pelle, Wireless Charger (caricabatterie induttivo per telefoni cellulari), regolazione del volante in altezza e profondità, aria condizionata digitale bizona, telecamera posteriore di parcheggio, centro multimediale con schermo da 8,4″ con Apple Carplay e Android Auto con mirroring wireless, sistema audio e comandi Bluetooth al volante, sterzo elettrico, fari Full LED con firma LED, freno di stazionamento elettronico, cruise control, quadro strumenti TFT ad alta risoluzione da 7″ personalizzabile, specchietti esterni elettrici, sistema audio con 6 altoparlanti, USB e Bluetooth, tra gli altri elementi.

Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, la serie speciale di Jeep Renegade sarà dotata di freni ABS con EBD, allarme, avviso di cambio corsia, controllo della stabilità (ESC), controllo della trazione, controllo elettronico antiribaltamento, rilevatore di stanchezza del conducente, freni a disco su tutte e 4 le ruote, frenata di emergenza autonoma (da auto ad auto), HSA (Hill Start Assist), sistema ISOFIX, riconoscimento della segnaletica stradale, sei airbag (anteriori, laterali e a tendina), sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, tra le altre dotazioni. Ricordiamo che la vettura nei prossimi anni dovrebbe ricevere una nuova generazione ma sicuramente non prima del 2027 o addirittura del 2028.