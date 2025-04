Nuova Fiat Toro 2027: ecco come potrebbe cambiare il design con la futura generazione

Nuova Fiat Toro è una delle future novità che dovrebbero riguardare la gamma della principale casa automobilistica italiana. Del resto parliamo di un modello che ha avuto un grandissimo successo in Sud America ed in particolare in Brasile. Si vocifera che anche questo veicolo quando arriverà la seconda generazione potrebbe trasformarsi in un pickup globale come accadrà del resto anche con Fiat Strada e con ogni altro modello della casa torinese. Questo in quanto il CEO Olivier Francois per il futuro ha deciso che la sua casa automobilistica avrà una sola gamma e non due diverse come avviene oggi tra Sud America e Europa.

Ecco quale potrebbe essere in futuro il design della nuova Fiat Toro seconda generazione del celebre pickup

A quanto pare la nuova Fiat Toro potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029. La piattaforma sarà sempre la smart car di Stellantis che caratterizzerà tutte le future auto del marchio al di sopra dei 4 metri. La vettura potrebbe essere una sorta di versione maggiore della nuova Fiat Strada che dovrebbe arrivare sul mercato poco prima. Il design sarà ovviamente in sintonia con il resto della gamma di Fiat ed in particolare con la nuova famiglia Panda.

A proposito di quello che sarà il design di questo futuro modello di Fiat, oggi vi segnaliamo un render di qualche giorno fa realizzato dal designer e creatore digitale Kleber Silva che ha immaginato lo stile del futuro pickup di Fiat. Si notano all’anteriore alcuni elementi di design visti nei più recenti modelli del marchio. Anche questa vettura arriverà sul mercato con una vasta gamma di motori tra cui anche la versione completamente elettrica e quella ibrida.

I prezzi della nuova Fiat Toro dovrebbero essere in linea con quelli del resto della gamma di Fiat che anche nei prossimi anni continuerà ad essere il brand principe di Stellantis come numero di immatricolazioni a livello globale. Vedremo dunque se davvero il modello riceverà una seconda generazione e se il suo stile assomiglierà a quello proposto in questo render da Kleber Silva.