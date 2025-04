Maserati al Rolex Monte-Carlo Masters con la MC20 Cielo “Less is More…?”

Il mese di aprile per Maserati è sinonimo di partecipazione al prestigioso Rolex Monte-Carlo Masters 2025; un appuntamento al quale il Costruttore del Tridente prende parte per la quarta volta consecutiva in qualità di main sponsor e di fornitore delle vetture ufficiali per il torneo. Un modo per portare eleganza e prestazioni al servizio del tennis di respiro internazionale.

A partire da domani, 5 aprile, e fino al prossimo 13 aprile il Rolex Monte-Carlo Masters 2025 avrà luogo presso il rinomato Monte-Carlo Country Club. In occasione dell’evento, l’esclusiva Maserati MC20 Cielo “Less is More…?”, l’ultima One-Off simbolo della più straordinaria produzione del programma di personalizzazione Fuoriserie, sarà esposta sui campi da tennis e in vista del jet set internazionale all’interno del VIP Village.

La MC20 Cielo “Less is More…?” è un modello unico, costruito appositamente per un cliente nell’ambito del programma Fuoriserie Bespoke del Brand. Questa vettura, recentemente svelata all’inaugurazione delle nuove Officine Fuoriserie Maserati a Modena, è dotata di una serie di caratteristiche appositamente progettate e ispirate al movimento artistico della Bauhaus, con colori per la carrozzeria appositamente studiati per questo modello unico.

La Maserati MC20 Cielo “Less is More…?” sarà visibile al Rolex Monte-Carlo Masters per tutta la settimana

La carrozzeria della Maserati MC20 Cielo “Less is More…?” è caratterizzato da geometrie che rendono unica la carrozzeria per tutta la lunghezza della vettura. Il colore scelto è un Blu Corse Matte con punti, linee, triangoli e rettangoli che formano un Tridente stilizzato sul cofano. L’intera successione dei colori utilizzati si rifà allo stile del Tridente con geometrie che spaziano dal Rosso Capannelle Gloss, tonalità utilizzata sulle prime vetture da corsa del costruttore modenese, al Giallo Avia Pervia Gloss, che richiama lo stemma di Modena, fino al Bianco Audace, colore di lancio della Maserati MC20 stessa nella sua finitura opaca; qui viene proposto con una finitura lucida frutto di una minuziosa lavorazione manuale.

Ulteriori dettagli vengono proposti in Azzurro Himmelblau e in Nero, mentre è possibile pure riconoscere la presenza dell’arancione, lo stesso Arancio Devil creato per ricordare Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1 a bordo di una Maserati 250F, così come il Viola Salchi, ripreso dalla personalizzazione di una Ghibli SS Coupé. A completare gli esterni, la Maserati MC20 Cielo “Less is More…?” adotta cerchi Corsa Forgiati Opachi da 20 pollici con pinze freno Blue Classic e un originale abbinamento di colori diversi nel profilo e nel coprimozzo per ogni cerchio, mentre i badge specifici e il logo del Tridente sono proposti in bianco.

Per sottolineare la vocazione del Costruttore del Tridente alla sportività e al design pensato per essere unico, presso il Villaggio Commerciale del Monte-Carlo Country Club viene esposta anche una GranCabrio Trofeo nella colorazione Acquamarina. Nel Principato di Monaco, Maserati sarà presente anche all’ATP Masters del Principato in qualità di auto ufficiale del torneo, con una flotta di SUV Grecale destinata all’evento e utile per gli spostamenti dei campioni tra una partita e l’altra, ovvero per consentire agli ospiti di godersi ancora di più il torneo. Agli ospiti verrà inoltre offerto un test drive a bordo delle MC20, MC20 Cielo, GranTurismo, GranCabrio o Grecale utile per immergersi completamente in un’esperienza di guida all’insegna delle prestazioni, dell’eleganza e del lusso italiano.