La Lancia Ypsilon Ibrida a 17.400 euro con gli incentivi della Regione Lombardia

Gli incentivi proposti dalla Regione Lombardia per svecchiare il parco auto circolante, con l’acquisto di nuovi modelli a ridotte emissioni di CO2, coinvolgono anche la Lancia Ypsilon che si conferma così protagonista di quella mobilità urbana sostenibile sempre più diffusa. La nuova Ypsilon permette così di mettere a punto una alternativa reale a chi desidera rinnovare il proprio veicolo, ragionando su una vettura dal design inconfondibile, efficiente nei consumi e con un apporto tecnologico di categoria superiore.

Grazie alla possibilità di rottamare un veicolo di proprietà, i residenti in Lombardia possono beneficiare dell’incentivo regionale e della promozione finanziaria che permette di acquistare la nuova Lancia Ypsilon Ibrida con un prezzo a partire da 17.400 euro. Un’opportunità sicuramente interessante che permette di entrare nel mondo Lancia da sicuri protagonisti, puntando su eleganza e innovazione oltre che su una mobilità contemporanea sempre più esigente.

L’iniziativa coinvolge pure la variante elettrica della nuova Lancia Ypsilon

In ogni caso l’iniziativa proposta dagli incentivi regionali in Lombardia coinvolge pure la Lancia Ypsilon elettrica che beneficia di un contributo regionale fino a 3.500 euro. La mobilità a zero emissioni a marchio Lancia diviene così la soluzione ideale per chi cerca un veicolo elegante e attento all’ambiente, ora in accordo con uno sconto non indifferente.

La Lancia Ypsilon si fa ancora più conveniente con le soluzioni di incentivo proposte dalla Regione Lombardia; la scelta ideale per coniugare estetica, tecnologia e responsabilità. Per beneficiare degli incentivi bisogna rottamare un veicolo a benzina, metano o Gpl fino alla classe di emissioni Euro 2 oppure un diesel fino alla classe Euro 5; poi si potrà acquistare un modello elettrico o ibrido. Questo deve essere nuovo o immatricolato successivamente all’1 gennaio 2024 con un prezzo di listino che non vada oltre i 30.000 euro iva esclusa per i modelli con emissioni tra 61 e 120 g/km di CO₂, oppure 40.000 euro, iva esclusa, per quelli nella fascia 0–60 g/km. È inoltre richiesto uno sconto minimo del 10% sul listino base o almeno 2.000 euro, IVA inclusa, applicato dal costruttore. Per accaparrarsi i contributi c’è tempo fino all’esaurimento dei fondi regionali.