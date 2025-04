Citroën Berlingo Van è il furgone preferito in Gran Bretagna 

Citroën Berlingo Van è attualmente il piccolo furgone più venduto nel Regno Unito nel 2025, secondo secondo gli ultimi dati relativi alle immatricolazioni pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Con 2.899 unità già vendute ai clienti in tutto il paese quest’anno, il Berlingo Van è leader del mercato dei piccoli furgoni nel Regno Unito nel 2025.

Citroën Berlingo Van fa parte della gamma aggiornata di furgoni Citroën

Citroën Berlingo Van fa parte della gamma aggiornata di furgoni Citroën, che include Dispatch, Relay, l’innovativo My Ami Cargo Kit e il New ë-C3 Van che sarà presto svelato. L’intera gamma è disponibile con una variante completamente elettrica, il che significa che Citroën offre ora la gamma di veicoli commerciali elettrici più completa nel Regno Unito. Citroën offre una varietà di veicoli commerciali elettrici con prezzi di partenza inferiori a £ 30.000, tra cui My Ami Cargo Kit, New ë–C3 Van e ë-Berlingo Van, rendendo accessibile il passaggio all’elettrico. New ë-Berlingo Van offre fino a 213 miglia di autonomia (ciclo combinato WLTP) e può caricarsi dallo 0 all’80% in soli 30 minuti utilizzando un caricabatterie rapido CC da 100 kW.

Le ultime cifre di immatricolazione dei veicoli hanno anche rivelato che il volume di auto elettriche Citroën è aumentato del 53% anno su anno. Ciò è dovuto alla gamma elettrica riprogettata di Citroën, annunciata solo l’anno scorso. Citroën offre la maggior parte dei veicoli elettrici sotto le £ 30.000 con la nuova ë-C3, la nuova ë-C3 Aircross, la nuova ë-C4, la nuova ë-C4 X e Ami 100% ëlectric, democratizzando la mobilità elettrica accessibile.

La nuova ë-C3 è uno dei veicoli più accessibili offerti ai clienti che desiderano passare all’elettrico. Offrendo il miglior comfort della categoria e rappresentando un ottimo rapporto qualità-prezzo, la nuova ë-C3 sta già riscuotendo successo, avendo vinto numerosi premi, tra cui “Auto dell’anno” e “Auto elettrica conveniente dell’anno” agli Auto Express New Car Awards del 2024.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha affermato: “Citroën Berlingo Van continua a essere popolare tra le piccole e medie imprese in tutto il Regno Unito. Con Berlingo Van disponibile anche come ë-Berlingo Van completamente elettrico, insieme alla nostra straordinaria gamma elettrica riprogettata, con otto modelli disponibili sotto le £ 30.000, Citroën sta rendendo accessibile la mobilità elettrica. Ciò è evidente attraverso la nostra forte crescita nelle vendite di auto elettriche. Non vediamo l’ora di vedere la continua crescita di Citroën durante tutto l’anno man mano che i clienti riceveranno i loro nuovi veicoli”.