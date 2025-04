Jeep continua a crescere nel mercato auto del Regno Unito

Secondo gli ultimi dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Jeep ha continuato a registrare ottimi risultati di vendita nel Regno Unito, con un aumento del 64% su base annua rispetto al 2024. La filosofia Jeep di “Go Anywhere, Do Anything” continua a trovare riscontro tra gli acquirenti del Regno Unito, con 4.080 unità vendute dall’inizio dell’anno. Marzo si è rivelato un mese particolarmente forte per il marchio, con un aumento del 59% delle vendite rispetto allo stesso mese del 2024.

La Jeep Avenger completamente elettrica rimane una scelta popolare, essendo responsabile di oltre il 25% di tutti i modelli Jeep venduti finora nel Regno Unito nel 2025. Ciò ha portato a un aumento delle vendite elettriche del 24% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. La Jeep Avenger è il primo SUV 100% elettrico del marchio ed è disponibile anche in versione manuale a benzina ed e-Hybrid, con cambio automatico abbinato a un efficiente motore a benzina da 1,2 litri, che sviluppa 100 CV. Da maggio di quest’anno, la gamma Avenger sarà affiancata dall’Avenger The North Face Edition completa di propulsione ibrida 4xe per renderla l’Avenger più capace della gamma.

Con la gamma Avenger completa, lo slancio del marchio continuerà con l’introduzione della nuovissima Jeep Compass, la cui presentazione è prevista per il 6 maggio . Per supportare questa crescita, Jeep amplierà la sua rete per includere 60 rivenditori entro la fine dell’anno, migliorando l’esperienza del cliente e rendendo più facile l’esperienza del marchio.

Kristian Cholmondeley, amministratore delegato di Jeep UK, ha affermato: “Dopo la forte crescita del 2024, lo slancio è continuato nel 2025 con un aumento sostenuto delle vendite in tutta la gamma e le auto elettriche rappresentano più di un quarto di tutte le vendite di Jeep nel Regno Unito. Con l’introduzione delle nuove varianti Avenger e dei nuovi modelli destinati ad aggiungersi alla gamma Jeep, siamo ottimisti sul fatto che l’entusiasmo per il nostro ethos “Go Anywhere, Do Anything” continuerà”.