Peugeot aumenta l’autonomia della E-208 a 433 km: la migliore autonomia del suo segmento

Peugeot ottimizza la sua iconica Peugeot E-208, il modello più venduto in Europa nel segmento B elettrico lo scorso anno. Già pluripremiata e riconosciuta per la sua eccezionale efficienza, la Peugeot E-208 offre ora la migliore autonomia del suo segmento e introduce altri vantaggi come il Trip Planner integrato e la funzionalità Vehicle to Load (V2L), che consente di ricaricare facilmente piccoli dispositivi elettrici.

Peugeot E-208 offre ora la migliore autonomia elettrica del suo segmento, fino a 433 km (ciclo combinato WLTP)

Nel 2024, la Peugeot E-208 conquista il primo posto, diventando il modello più venduto nel segmento B 100% elettrico, sia in Francia che in Europa. Per proseguire questa storia di successo, la casa francese presenta ora diversi aggiornamenti applicati alla E-208.

La Peugeot E-208 offre ora la migliore autonomia elettrica del suo segmento, fino a 433 km (ciclo combinato WLTP) per la versione equipaggiata con motore da 156 CV (115 kW), con un miglioramento di 23 km. Questa evoluzione rafforza lo status di punto di riferimento del modello in termini di efficienza, confermato anche dall’Ecotest 2024 realizzato dal prestigioso ADAC, ente che ha ritenuto la Peugeot E-208 l’auto più efficiente del mercato europeo.

Per garantire la massima tranquillità ai propri clienti, Peugeot equipaggia ora la E-208 con un Trip Planner. In abbinamento al sistema di navigazione connesso (disponibile come optional), questa funzionalità consente di pianificare i percorsi in modo ottimizzato, per massimizzare l’autonomia del veicolo e facilitare la ricarica. Per calcolare il percorso ideale, il sistema tiene conto della distanza da percorrere, del livello di carica della batteria alla partenza, del livello di carica desiderato all’arrivo e delle stazioni di ricarica disponibili vicino alla destinazione, considerando il consumo energetico in base a diversi criteri, come velocità, traffico, tipo di strada e altitudine.

L’introduzione della funzionalità “limite di carica all’80%”, disponibile su AC, consente inoltre di adattare il livello di carica all’uso quotidiano. La Peugeot E-208 è ora dotata della preinstallazione della funzione V2L, che consente di alimentare un dispositivo elettrico tramite la batteria ad alto voltaggio del veicolo. Ad esempio, per caricare una bicicletta elettrica o utilizzare l’illuminazione mobile. L’adattatore bidirezionale consente di alimentare apparecchiature esterne tramite l’ingresso di ricarica e può erogare fino a 3,5 kW e 16 A. L’adattatore è disponibile come accessorio presso i concessionari della casa francese.