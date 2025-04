DS Automobiles continua ad espandere la sua rete e annuncia l’apertura di quattro nuovi Store a Parigi 

DS Automobiles rafforza la sua presenza in Francia. Il Brand continua a guidare la crescita strategica con partner rinomati come i gruppi Priod e Neubauer attraverso l’apertura di due DS Store in aree ad alto potenziale: DS Store Paris Trocadéro, situato in rue de Longchamp 76 (Parigi 16ème ), è il quinto sito DS del gruppo Priod, partner di DS Automobiles sin dal lancio della rete di distribuzione nel 2018; DS Store Levallois-Perret, in rue Paul Vaillant-Couturier 25, segna la prima collaborazione del Marchio con il gruppo Neubauer, uno dei principali attori del settore automobilistico di lusso a Parigi.

Attraverso queste aperture, DS Automobiles ribadisce la sua strategia di sviluppo

“Siamo particolarmente lieti di vedere partner come i gruppi Priod e Neubauer impegnarsi al nostro fianco. Queste nuove sedi dimostrano il dinamismo di DS Automobiles in Francia, ma anche la nostra ambizione incrollabile mentre il Marchio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con N°8, la nostra ammiraglia 100% elettrica che offre un’autonomia fino a 750 km, ha affermato Alain Descat – Direttore Francia DS Automobiles.

I DS Store incarnano l’eccellenza francese con showroom concepiti come boutique di lusso. I consulenti esperti DS, dedicati a ciascun cliente, offrono un servizio personalizzato di alta qualità.

Come i grandi marchi, i DS Store sono stati progettati come vetrine sensoriali di alta gamma. Ogni dettaglio, dall’illuminazione all’atmosfera olfattiva, passando per i materiali nobili, le playlist esclusive e i partner con cui il Marchio si è associato per accogliere i clienti nelle migliori condizioni, contribuisce a un’immersione totale nell’universo raffinato di DS Automobiles. Il DS Store di Levallois-Perret è uno spazio di 190 m² e propone tutti i servizi DS Automobiles (veicoli nuovi, DS Certified, manutenzione e DS Valet).

“La partnership con DS Automobiles segna una nuova tappa per il gruppo Neubauer. Il nostro storico sito di Levallois-Perret incarna il nostro desiderio di offrire un’esperienza cliente eccezionale e di contribuire attivamente alla crescita di un marchio audace, innovativo ed elegante. Siamo molto lieti di contribuire allo sviluppo di DS Automobiles nella regione di Parigi, mobilitando il nostro know-how e l’esperienza dei nostri team, “ ha dichiariato Leïla Neubauer – Amministratore delegato del Gruppo Neubauer.

Il DS Store Paris Trocadéro è un nuovo showroom di 205 m², corredato da un laboratorio di oltre 4000 m², che integra i servizi DS Rent e DS Valet. “Siamo lieti di proseguire il nostro sviluppo con DS Automobiles, aprendo questo quinto sito in una posizione unica a due passi dal Trocadéro, un luogo in cui operiamo da 30 anni in un ambiente dinamico. Questa apertura ci consente di offrire l’esperienza DS Automobiles a una clientela ampia ed esigente che conosciamo bene”, ha dichiarato Jean-Alexandre Priod – Presidente del gruppo Priod.

Queste sedi, situate in zone ad alto potenziale nel cuore dei mercati premium, rafforzano la visibilità e l’accessibilità di DS Automobiles nelle principali città francesi. Con queste nuove aperture, la casa francese conferma il suo radicamento in Francia. Il marchio intende così soddisfare le aspettative di una clientela esigente e confermare il suo posizionamento unico: l’arte del viaggio alla francese.

Questi 4 nuovi store arricchiscono la rete DS Automobiles, che conta ormai 170 punti vendita e 238 DS Service in Francia , e 8 centri “aziendali” Stellantis&You Business, offrendo così a DS Automobiles la rete più estesa tra i marchi premium in Francia.