Fiat Mobi: ancora più potente ed efficiente con il nuovo motore 1.0 Firefly Flex

Prodotta presso lo Stellantis Automotive Complex di Betim (MG), la Fiat Mobi, una delle 10 auto più vendute in Brasile lo scorso anno, che si distingue per la sua abilità nei grandi centri urbani, arriva con novità nella gamma 2025 del marchio. Il modello è ora dotato del motore 1.0 Firefly Flex, diventando più potente, economico e competitivo per servire i clienti che cercano efficienza e un migliore rapporto costi-benefici.

Fiat Mobi rimane una delle migliori opzioni per i grandi centri urbani, con un ottimo rapporto qualità prezzo e dotazioni esclusive

Con il nuovo motore, le versioni Like e Trekking dispongono ora fino a 75 CV di potenza e 105 Nm di coppia, ovvero il 10% in più, con etanolo. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è ora di 14,7 secondi e la velocità massima è di 164 km/h, migliore di 12 km/h. Più economico, il modello raggiunge fino a 10,6 km/l in autostrada e 9,8 km/l in città, con etanolo, e 15,1 km/l in autostrada e 14,0 km/l in città, con benzina.

E le novità non finiscono qui: il modello è ora dotato di sterzo elettrico e regolazione dell’altezza del volante, caratteristica esclusiva della categoria, garantendo così più comfort ed ergonomia per il conducente in entrambe le versioni. Fiat Mobi è inoltre dotata, a partire dalla versione Like, del sistema frenante ABS, controllo di stabilità, controllo di trazione, assistente alla partenza in salita e sensore di pressione pneumatici. Completano il pacchetto aria condizionata, airbag frontale, serrature e finestrini anteriori elettrici, tergicristallo, lavalunotto e sbrinatore e sensore di temperatura esterna.

Nell’opzione Trekking, si aggiunge uno schermo da 7 pollici con sei altoparlanti, che consente la connessione wireless ad Android Auto e Apple Carplay, che rimangono esclusivi nella categoria, nonché una porta USB aggiuntiva, aumentando la comodità di utilizzo per il conducente e per i passeggeri. .l’ingresso USB per caricare lo smartphone. La versione è inoltre dotata di volante multifunzione e telecomando per l’apertura delle porte.

La Fiat Mobi Trekking ha un look unico, esclusivo e caratteristico della versione, come la copertura degli specchietti esterni verniciata di nero lucido, esclusivi coprimozzi, minigonne laterali e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e funzionali barre sul tetto. All’interno, sedili rivestiti in tessuto esclusivo e consolle a soffitto con specchio ausiliario. Inoltre, il pacchetto Style aggiunge cerchi in lega da 14” e specchietti elettrici. La Fiat Mobi sarà presto nelle concessionarie nelle versioni Like e Trekking.