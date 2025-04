Peugeot: dati in crescita nel mercato italiano a marzo

La buona ripresa del mercato dell’auto in Italia a fine marzo 2025 coincide con gli ottimi riscontri proposti a fine mese anche da Peugeot. Il Costruttore del Leone di casa Stellantis ha infatti messo a punto un mese di marzo con risultati di vendita assolutamente incoraggianti, in accordo con una quota di mercato pari al 6,1% per ciò che concerne il dato espresso nel panorama delle sole vetture. Aggiungendo a questo il 6,5% di quota di mercato relativa al comparto dei veicoli commerciali, Peugeot può vantare a fine marzo 2025 una quota di mercato totale pari al 6,2%.

Ne deriva una crescita pari all’1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Allo stesso tempo il dato registrato da Peugeot in Italia a fine marzo 2025 coincide col valore più alto registrato dal costruttore francese negli ultimi 22 mesi. Il dato relativo alle vendite di vetture posiziona il Costruttore del Leone al quarto posto della classifica dei marchi più venduti in Italia a marzo, in virtù di un complessivo di immatricolazioni pari a oltre 10.000 unità immatricolate da inizio a fine marzo.

La Peugeot 208 si è piazzata fra le cinque vetture più vendute in Italia durante il mese di marzo

Sicuramente i dati forniscono un certo apprezzamento dell’utenza italiana nei confronti del costruttore francese. Peugeot ha infatti messo in campo offerte molto apprezzate nel nostro mercato oltre che una gamma di modelli variegata e particolarmente appetibile. Nello specifico la Peugeot 208 è riuscita a guadagnarsi una fetta di pubblico molto consistente, piazzandosi al quinto posto fra i modelli più venduti in Italia a marzo 2025 ovvero terza nel suo Segmento di riferimento.

La 208 si è piazzata alle spalle di Fiat Panda, Dacia Sandero, Citroën C3 e Jeep Avenger grazie a 4.856 unità immatricolate che le permettono di garantirsi una quota di Segmento pari al 13,5%; dato che cresce di ben 4 punti percentuali rispetto a quanto registrato durante lo stesso mese del 2024. Tuttavia nella Top 50 dei veicoli più venduti a marzo 2025 in Italia Peugeot piazza ben tre modelli: oltre alla 208 figurano la 2008, con 2.294 unità immatricolate, e la 3008 con 1.797 unità vendute.

Il 2025 di Peugeot continua anche nel segno del rafforzamento della propria offerta con l’arrivo sul mercato di motorizzazioni come la Long Range, con 700 chilometri di autonomia, per le Peugeot e-3008 ed e-5008 oltre alle varianti a doppio propulsore elettrico con trazione integrale.