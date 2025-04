Peugeot guida le vendite in Portogallo a marzo e nel primo trimestre dell’anno

Come nel mese precedente, Peugeot ha chiuso il mese di marzo come leader in tutti i segmenti del mercato automobilistico portoghese, sia in termini di Veicoli Passeggeri (VP) + Veicoli Commerciali Leggeri (LCV) sia in entrambi i segmenti. La leadership della casa del leone è ulteriormente rafforzata da una crescita ben superiore alla media del mercato. La posizione del marchio numero 1 nelle vendite del paese si estende anche al totale accumulato nei primi tre mesi del 2025 sui tre fronti: VP+VCL, VP e VCL.

Peugeot ha chiuso il mese di marzo come leader in tutti i segmenti del mercato automobilistico portoghese

A marzo, secondo i dati ufficiali dell’ACAP, Peugeot è stato il leader del mercato automobilistico portoghese con un totale di 3.064 veicoli venduti, garantendo una quota di mercato dell’11,3%. Il marchio ha aumentato le sue vendite del 17% rispetto allo stesso periodo del 2024, quasi triplicando la crescita del mercato automobilistico, che è stata del 6%.

Nel caso specifico del mercato VP (Passeggeri), Peugeot è stata la marca leader con un volume di 2.620 auto vendute, raggiungendo una quota del 10,7% e registrando una crescita del 22% rispetto a marzo dell’anno scorso, in un mercato in crescita dell’8%. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV), ha venduto 444 furgoni e si è assicurata una quota di mercato del 17,1%.

Considerando il totale accumulato nel primo trimestre del 2025, Peugeot è stato anche il marchio numero uno nelle vendite sui tre fronti del mercato automobilistico portoghese. Nel mercato totale, VP+VCL ha venduto 8.268 veicoli e si è assicurata una quota del 12,5%. Per quanto riguarda VP, ha registrato 6.494 immatricolazioni (quota dell’11,1%) e tra VCL ha garantito 1.774 immatricolazioni (quota del 23,2%). Nel mercato delle auto elettriche a batteria, il leone ha assunto, lo scorso marzo, la posizione di primo marchio generalista (seconda posizione se si considerano tutti i marchi disponibili sul mercato portoghese).

Nel mercato BEV VP+LCV, Peugeot ha registrato 480 immatricolazioni a marzo, un dato che le ha consentito di assicurarsi una quota di mercato del 9,2% e di ottenere una crescita del 29% grazie a un’offerta di prodotti strategicamente elettrificata e mirata a diversi segmenti di mercato. Nel mercato dei veicoli passeggeri BEV, ha venduto 399 auto e ha raggiunto una quota dell’8,0%, registrando un aumento del 17%. Tra i veicoli commerciali leggeri, Peugeot è stata leader di mercato, vendendo 81 furgoni a zero emissioni locali, assicurandosi una quota di mercato del 28,8% e una crescita del 170 %.

Nel primo trimestre dell’anno, Peugeot è stata leader anche tra i marchi generalisti e seconda se si considerano tutti i marchi del mercato BEV. Sommando i segmenti VP e LCV, Peugeot ha venduto 1.496 veicoli e si è assicurata una quota dell‘11,6%, con una crescita del 133% in un mercato in crescita di circa il 30%, cifre che attestano ancora una volta la dinamica accelerata del marchio in termini di elettrificazione.

Peugeot è stato anche il primo marchio generalista e il secondo nel mercato totale nel segmento VP-BEV con 1.307 immatricolazioni e una quota del 10,7%. Ha così consolidato la sua posizione con una crescita del 149% in un mercato in crescita di quasi il 30%. Nei veicoli commerciali leggeri elettrici a batteria – e includendo il furgone più venduto prodotto in Portogallo –il brand francese è stata leader di mercato con 189 veicoli venduti , una quota del 24,6% e una crescita del 60% in un mercato in crescita del 20%.