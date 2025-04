Alfa Romeo Junior debutterà in Australia nel terzo trimestre 2025

La nuovissima Alfa Romeo Junior sta arrivando in Australia, come ultima estensione della gamma Alfa Romeo, introducendo una nuova carica di sportività per il biscione. Approdando in Australia nel terzo trimestre di quest’anno, l’Alfa Romeo Junior rappresenta un passo iconico ed elettrico per l’azienda.

Alfa Romeo Junior offrirà un’impressionante gamma di propulsori in Austrialia

Alfa Romeo offrirà una gamma completa di propulsori, con le configurazioni Junior ‘Ibrida’ e ‘Elettrica’, un veicolo elettrico, per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. L’Alfa Romeo Junior è una pietra miliare nel percorso di elettrificazione del marchio, con la missione di conquistare una nuova generazione, attraverso un nuovo linguaggio di design, pur continuando ad attrarre i fan degli Alfisti di vecchia data. Mentre il marchio torna al segmento delle auto compatte, l’Alfa Romeo Junior unirà sportività, tecnologia e comfort.

L’Alfa Romeo Junior ridefinisce i canoni della bellezza nel segmento delle vetture compatte. Design italiano curato dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino, l’Alfa Romeo Junior ha creato un legame emozionale a prima vista, basato sulla reinterpretazione degli stilemi tipici del marchio. Gli stilisti Alfa Romeo hanno modellato la “pelle” esterna con cura artigianale sulle parti meccaniche, distaccandosi completamente dai concetti di fredda razionalità in voga nella categoria, per dare vita a un design sinuoso che cattura lo sguardo a prima vista.

La nuova Junior è un manifesto perfetto della filosofia di design del marchio. Con dimensioni compatte (4,17 m di lunghezza, 1,78 m di larghezza e 1,5 m di altezza), l’Alfa Romeo Junior è il perfetto equilibrio tra bellezza funzionale e un’eredità senza pari. Junior vanta una forte identità, composta da diverse caratteristiche che si collegano al classico linguaggio di design Alfa Romeo. Il frontale è ancorato alla “leggenda scudetto”, questo simbolo iconico e riconoscibile è accentuato da una griglia nera con firma Alfa Romeo in acrilico, che rende omaggio alle auto sportive Alfa Romeo degli anni ’20 e ’30. Un contributo alla potente personalità di Junior è dato dal “look” audace del frontale, con fari full LED matrix adattivi “3+3”. La parte inferiore del frontale mantiene le due prese d’aria laterali che si trovano su Tonale, Stelvio e Giulia, che insieme allo “scudetto”, formano quello che è stato definito il “trilobo” per generazioni.

Il profilo elegante e dinamico dell’Alfa Romeo Junior è una testimonianza dell’impegno del marchio per l’eccellenza nel design, così come la carrozzeria realizzata con cura che riduce la resistenza e migliora l’aerodinamica complessiva, migliorando sia le prestazioni che l’efficienza. Il leggendario “biscione” è stato inciso al laser nel montante C con una finitura lussuosa che passa dall’opaco al lucido. Questa caratteristica, così come l’iconica “coda tronca” (coda tronca) consentono a questo nuovo design di rendere omaggio ad auto iconiche come la leggendaria Giulia TZ, che ha anche permesso ad Alfa Romeo di entrare in una nuova era. La coda tronca è funzionale per migliorare l’aerodinamica, garantendo maggiore velocità, agilità ed efficienza, integrando anche una firma luminosa coerente con il frontale del veicolo.

La stessa ispirazione di pura sportività che ha facilitato il design esterno può essere trovata all’interno dell’auto, dove le caratteristiche distintive sono l’attenzione italiana ai dettagli, l’uso dei materiali più pregiati e il posizionamento di tutti i comandi in modo che siano tutti a portata di mano del conducente. Questo design incentrato sul conducente consente al conducente di avere un’esperienza di guida unica e sportiva.

Il quadro strumenti da 10,25 pollici e il suo storico design a “cannocchiale” creano una connessione visiva diretta tra conducente e macchina. Al centro del cruscotto e orientato verso il conducente, è stato sviluppato un sistema di visualizzazione dell’infotainment da 10,25 pollici per funzionare con widget, componenti grafici progettati per un’interazione intuitiva con tutte le funzionalità, che possono essere personalizzati tramite un rapido e semplice trascinamento della selezione. Il sistema di infotainment supporta gli ultimi servizi connessi “My Alfa Connect” e Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Dalle cuciture sui sedili alla disposizione dei comandi, ogni dettaglio riflette la dedizione di Alfa Romeo nel creare un veicolo che non sia solo bello, ma anche un piacere da guidare. Il design degli interni dell’Alfa Romeo Junior si estende al comfort e all’ergonomia durante la guida. I sedili di supporto “spiga” sono una combinazione di similpelle e tessuto, con il conducente che ottiene una regolazione elettronica a 6 vie con supporto lombare a 2 vie, oltre alla funzionalità di massaggio. Per impreziosire ulteriormente gli interni e l’esperienza di guida complessiva, le bocchette dell’aria condizionata a forma di “quadrifoglio”, così come le bocchette dell’aria, il display cannochiale e il tunnel centrale sono arricchiti da un’illuminazione ambientale interna a 8 colori.

L’Alfa Romeo Junior in versione “Ibrida” coniuga sportività, tecnologia e comfort. Il motore a combustione interna adotta il motore Miller da 1,2 litri a 3 cilindri con turbocompressore a geometria variabile e catena di distribuzione per la massima affidabilità. La componente elettrica è costituita da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un motore elettrico da 21 kW integrato nell’innovativo cambio a doppia frizione a 6 marce, che lavora insieme all’inverter e alla centralina di controllo della trasmissione per garantire la massima efficienza. Questo propulsore avanzato consente alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in soli 8,9 secondi, con una velocità massima di 206 km.

Nella versione elettrica della Junior, Alfa Romeo ha selezionato una fonte di energia di nuova generazione, che combina un motore elettrico (“Hybrid Synchronous Motor”) e una batteria di ultima generazione. Con la sua elevata potenza, coppia e calibrazione specifica del gruppo propulsore elettrico, la nuova auto sportiva compatta offre un piacere di guida senza compromessi con dinamiche leader del segmento.

Il cuore della nuova Alfa Romeo Junior è un motore elettrico montato anteriormente che produce una potenza di 115 kW e 260 Nm di coppia, abbinato a un pacco batterie da 54 kWh. Passa da 0 a 100 km/h in soli 9,0 secondi. L’autonomia di guida è fino a 407 km, in base al ciclo di prova WLTP.