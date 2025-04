Alfa Romeo Giulia e Stelvio: ecco quanto hanno venduto in tutta la loro carriera

Alfa Romeo Giulia e Stelvio presto riceveranno una nuova generazione. La prima ad arrivare sarà la nuova Stelvio nel 2025 e poi nel 2026 sarà la volta della nuova Giulia. Nei giorni scorsi però qualcuno si è domandato quante unità hanno venduto nella loro carriera le attuali versioni. A questa domanda ha provato a dare una risposta il sito ItalPassion che analizzando i dati di vendita delle due vetture ha evidenziato come ad oggi le due vetture abbiano venduto rispettivamente 150 mila unità la berlina e 200 mila unità il SUV.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: vendute fino ad ora 150.000 unità della berlina e circa 200.000 del SUV

Si tratta di numeri piuttosto lontani rispetto a quelle che erano prevesioni dell’ex CEO di Fiat Chrysler il compianto Sergio Marchionne che quando le due auto avevano debuttato aveva previsto vendite totali di 400 mila unità all’anno. Le cose purtroppo sono andate diversamente e ovviamente la casa automobilistica del Biscione ne ha risentito molto tornando a fare utili solo negli ultimi anni.

Interessante il dato relativo alla distribuzione geografica delle vendite di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, con quelle di Stelvio che hanno mostrato come il SUV sia stato particolarmente apprezzato in Italia dove ha raccolto oltre 60 mila immatricolazioni con al secondo posto gli USA con 50 mila unità consegnate. Viceversa Giulia sembra aver avuto più fortuna all’estero ed in particolare negli Stati Uniti dove ha immatricolato oltre 50 mila unità contro le 30 mila dell’Italia.

Altri paesi dove Alfa Romeo Giulia e Stelvio hanno ottenuto buoni risultati sono Francia, Germania e Regno Unito con numeri però nettamente inferiori rispetto a quelli di Italia e Stati Uniti. Ovviamente l’andamento delle vendite non è stato omogeneo. Infatti dopo un boom iniziale le vendite sono andate progressivamente a ridursi.

Si tratta di una situazione che sta vivendo anche Tonale che dopo il boom del 2022 adesso soffre e non poco. Si spera che Junior partito bene possa invertire la tendenza e rimanere più costante con il passare del tempo. Ovviamente la speranza è che le nuove Stelvio e Giulia possano avere una vita lunga e prosperosa rispettando questa volta le previsioni iniziali e superando di gran lunga come numero di vendite le loro precedenti versioni.