Vivaro e Vivaro Electric premiati ai Business Vans Awards 2024

Vivaro e Viaro Electric sono due dei modelli più popolari tra quelli che fanno parte dei veicoli commerciali di Opel. A proposito di questi due modelli, oggi vi segnaliamo che nel Regno Unito sono stati premiati in occasione dei Business Vans Awards 2024. I due modelli della casa automobilistica tedesca che in Uk sono commercializzati a marchio Vauxhall sono stati nominati rispettivamente “Miglior furgone medio” e “Miglior furgone elettrico medio”.

Nel Regno Unito nuovo premio per Vivaro e anche per la sua versione elettrica

I Business Vans Awards 2024 sono dei premi molto importanti che vengono assegnati ogni anno da una giuria di esperti ai veicoli commerciali giudicati migliori nelle rispettive categorie. Questo premio è giunto nel 2024 alla sua decima edizione. Chris Wright, redattore di Business Vans, ha elogiato in particolare Vivavo Electric dicendo che si tratta del migliore veicolo della sua categoria in quanto è in grado di percorrere lunghi tragitti con una sola ricarica garantendo al contempo molto spazio a bordo. Inoltre di questo furgone, anche per quello che concerne la sua versione con motore a combustione, è stato apprezzato molto il fatto che venga prodotto da Stellantis proprio nel Regno Unito e più precisamente nello stabilimento di Luton.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall si è detto ovviamente orgoglioso di questo premio ricevuto da Vivaro che premia gli sforzi di Stellantis nel garantire un prodotto di qualità che sia in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti. Taylor ha pure evidenziato come il suo successo ai Business Vans Awards testimonia la sua popolarità tra gli esperti del settore e tra i clienti.

Ricordiamo tra l’altro che di recente la gamma del popolare veicolo commerciale è stata rinnovata e adesso offre nuovi propulsori all’avanguardia, nuove tecnologie e significative riduzioni di prezzo sui modelli elettrici rispetto ai loro predecessori. Insomma un premio importante per un modello di successo destinato ad avere un ruolo importante anche in futuro nella gamma di Stellantis.