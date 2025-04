Ferrari 12Cilindri Spider: riproduzione da sogno in scala ridotta

La recente Ferrari 12Cilindri Spider è ora disponibile in un prezioso modello in scala 1:8. In questa veste ha ricevuto l’approvazione della casa di Maranello. Come per la vera “rossa”, anche questa riproduzione non è per tutti. A smorzare gli slanci onirici ci pensano la tiratura limitata di 199 esemplari e il prezzo di ciascuno di essi: 16.600 euro. L’importo può essere dilazionato in quattro rate senza interessi, ma poco cambia per chi non vive negli agi. Giusto che sia così: l’esclusività non può essere per tutti, altrimenti il sogno potrebbe subire un depotenziamento.

A realizzare l’opera, con la sublime finezza portata in dote, sono stati ancora una volta gli specialisti di Amalgam Collection, che vantano ormai una lunga scia di capolavori in formato ridotto del “cavallino rampante” (e non solo). Per questo modello in scala 1:8 della Ferrari 12Cilindri Spider è stata scelta la tinta Verde Toscana, abbinata al colore Terra Antica degli interni. Sono due opzioni offerte dal catalogo ufficiale della casa emiliana. Non avevamo dubbi in tal senso, visto che l’atelier inglese, per le sue realizzazioni, si giova dei progetti CAD e delle specifiche dei materiali forniti direttamente dalla casa emiliana.

Il risultato, grazie a ciò, è di livello incredibile, anche in virtù della maestria degli artigiani coinvolti nel processo costruttivo. Le loro mani sono mani di fata. Si fatica a credere che si tratti di un modello in formato ridotto, per la finezza della realizzazione. Come abbiamo riferito diverse altre volte, in assenza di riferimenti dimensionali, gli occhi meno esperti faticano a capire di essere al cospetto di qualcosa di diverso dalla vera auto. Negli oltre 59 cm di lunghezza di questo modello in scala c’è tutto quello che si possa desiderare.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Ovviamente è possibile scegliere anche altre tinte ed altri allestimenti, magari per imitare quelli della propria Ferrari 12Cilindri Spider in scala reale. Per ottenere dei risultati su misura bisogna contattare il team commerciale di Amalgam Collection, giovandosi del programma Bespoke, con ripercussioni inevitabili sul prezzo finale, destinato a crescere.

Realizzati facendo uso dei migliori materiali, i modelli in scala 1:8 di cui ci stiamo occupando richiedono oltre 300 ore per prendere forma. Ottima anche la fattura del motore, che imita le alchimie esteriori del V12 aspirato da 6.5 litri, disposto in posizione centrale-anteriore, che anima le danze della vera Ferrari 12Cilindri Spider, con la forza dei suoi esuberanti 830 cavalli di potenza massima.

Questa vettura, erede della 812 GTS, ne alza i contenuti tecnici e prestazionali, portandoli a un livello mai visto prima sulle grosse GT coi buoi davanti al carro, giusto per usare una frase molto cara ad Enzo Ferrari. Il raffinato modello in scala 1:8 della Ferrari 12Cilindri Spider, rifinito in Verde Toscana con interni Terra Antica, è stato sottoposto a un esame approfondito da parte dei team di ingegneria e progettazione della casa di Maranello, per garantire la completa accuratezza della rappresentazione, che si allinea fedelmente allo stile firmato da Flavio Manzoni.