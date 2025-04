FIAT nel primo trimestre conferma la leadership in Italia

Nel primo trimestre dell’anno, FIAT ha concluso con successo consolidando la sua posizione di leadership nel mercato italiano. Un elemento chiave di questo risultato è stato il lancio della nuova Grande Panda, che ha segnato il ritorno del marchio torinese nel segmento B. Secondo i dati elaborati da Dataforce, FIAT ha registrato 59.298 immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali, corrispondenti a una quota di mercato del 12%.

FIAT nel primo trimestre conferma la leadership per volumi di vendita nel mercato italiano

Fiat Pandina ha giocato un ruolo significativo in questi risultati, con 37.966 immatricolazioni nei primi tre mesi, confermandosi come la vettura più venduta in Italia e distanziando nettamente la seconda vettura più venduta del mercato. Anche la Fiat 600 ha visto una crescita costante, registrando 2.687 immatricolazioni a marzo, il miglior risultato mensile dal suo lancio.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, il primo evento di porte aperte dedicato alla nuova Grande Panda ha ottenuto un grande successo, attirando oltre 20.000 visitatori nei concessionari FIAT. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino e provare su strada la nuova Grande Panda nelle sue versioni ibride e completamente elettriche. L’iniziativa ha coinvolto un pubblico eterogeneo, con una forte presenza di giovani famiglie, accolte in showroom appositamente allestiti con colori vivaci e un’atmosfera festosa, perfettamente in linea con lo spirito della Grande Panda, definita “l’auto ufficiale della felicità”.

Passando al settore dei veicoli commerciali, Fiat Professional si conferma il marchio leader in Italia con un totale di 12.204 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato del 25,4%. Tra i modelli di punta, il Ducato si distingue con oltre 5.361 unità immatricolate, mantenendo il primato come veicolo commerciale più venduto in Italia. Ottimi risultati anche per il Doblò, che si posiziona come il secondo modello più venduto nel Paese e il primo nella categoria dei van del suo segmento.