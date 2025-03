Fiat 600: le vendite continuano a salire per il SUV partito piano

Fiat 600 ha avuto una partenza sul mercato un po’ lenta, probabilmente anche per il fatto che le versioni termiche sono arrivate in un secondo momento. La situazione però sta migliorando mese dopo mese con le immatricolazioni del modello che continuano a crescere. A febbraio 2025 nel mercato auto italiano si sono registrate un totale di 1.942 immatricolazioni della nuova 600. Si tratta del miglior mese di sempre per il crossover di Fiat.

Continua a migliorare la situazione di Fiat 600 che dopo una partenza lenta adesso cresce mese dopo mese

In particolare spicca in questo panorama la versione Hybrid che è quella che raccoglie i maggiori consensi. La Fiat 600 Hybrid è equipaggiata con un motore ibrido avanzato che garantisce comfort, prestazioni e una guida fluida. Grazie alla sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri e 100 CV, una batteria da 48 Volt e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, la Nuova 600 Hybrid offre anche un’esperienza di guida in modalità completamente elettrica, perfetta per la città e per lunghi tragitti.

Il motore elettrico da 21 kW migliora la risposta ai bassi regimi, assicurando partenze silenziose e una transizione fluida tra i motori. Inoltre, il recupero di energia durante la decelerazione e l’ottimizzazione dei consumi riducono le emissioni di CO2 del 15% rispetto ai motori tradizionali, con prestazioni superiori, come un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi.

Dunque questi risultati sembrano essere di buon auspicio per il successo commerciale di Fiat 600 che in un primo momento sembrava non funzionare ma che adesso invece pare finalmente iniziare a raccogliere buone prestazioni permettendo a Fiat di conquistare preziose quote di mercato. Vedremo se la situazione andrà a migliorare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi e se il modello si consoliderà come uno dei più venduti nella sua gamma.