Stellantis consolida la sua posizione di leader nel mercato automobilistico in Francia

Nel mese di marzo, Stellantis ha registrato in Francia oltre 57.000 immatricolazioni, segnando un calo del 13,8%. Nonostante il calo, il gruppo mantiene la leadership nel mercato francese. Alla chiusura del primo trimestre, la quota di mercato di Stellantis si attesta al 31,3%, in calo di 1,14 punti rispetto all’anno precedente, a causa di una flessione delle vendite dell’11,6% in un contesto di mercato in contrazione dell’8,4% su base annua.

Dal 1° gennaio 2025, il gruppo – guidato da John Elkann dopo l’uscita di Carlos Tavares e sotto la gestione di Xavier Duchemin in Francia – ha immesso su strada 154.994 tra veicoli privati (VP) e veicoli commerciali leggeri (LCV), contro le 175.293 unità registrate alla fine del primo trimestre del 2024.

“Stellantis detiene il primo posto nel mercato francese delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri per il mese di marzo e per il primo trimestre cumulativo. Il marchio Peugeot ha registrato una solida performance durante questo trimestre, mentre Citroën si è distinta piazzando la city car ë-C3 al secondo posto nel mercato dei veicoli elettrici per passeggeri. Stellantis ha anche chiuso questo primo trimestre come leader nei veicoli 100 per cento elettrici (autovetture e veicoli commerciali leggeri) . Infine, più di un veicolo elettrico su due è un veicolo del marchio Stellantis”, ha commentato Xavier Duchemin.

Nel primo trimestre del 2025, cinque marchi del gruppo Stellantis si sono distinti per le loro performance di mercato. Peugeot ha raggiunto una quota del 16,9%, con una crescita di 1,4 punti rispetto all’anno precedente, mantenendo volumi simili a quelli del 2024. Jeep continua il suo trend positivo con 2.779 immatricolazioni, segnando un incremento del 18%.

Alfa Romeo ha registrato un risultato record con 2.088 unità vendute, in crescita del 74%, trainata dal successo dell’Alfa Romeo Junior. Anche Leapmotor ha ottenuto un buon avvio nel mercato francese, con 623 immatricolazioni della T03 nel primo trimestre.

Citroën si distingue con la C3, che si posiziona al terzo posto nel segmento B con 18.534 unità vendute, mantenendo la terza posizione sia nel mercato totale che in quello dei privati. La Citroën ë-C3 è la seconda auto elettrica più venduta in Francia con 6.191 immatricolazioni. Tuttavia, il marchio ha registrato un calo del 15% nelle immatricolazioni totali, attestandosi a 41.947 unità, circa la metà rispetto ai volumi di Peugeot.