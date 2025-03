Fiat Pulse supera quota 150 mila unità vendute in Brasile

Fiat Pulse ha superato le 150.000 unità vendute in Brasile. Il modello, prodotto presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim (MG), è arrivato sul mercato nell’ottobre 2021 e, da allora, è stato un punto di riferimento nel suo segmento, essendo riconosciuto per il suo design unico, la tecnologia all’avanguardia, le elevate prestazioni e il DNA pionieristico. Oltre al Brasile, la Fiat Pulse è venduta in altri 10 paesi dell’America Latina.

150 mila unità vendute in Brasile per Fiat Pulse

In una strategia senza precedenti nell’industria automobilistica brasiliana, in occasione del lancio del suo primo SUV, Fiat ha sorpreso il mercato anticipando la presentazione della vettura nella finale di uno dei principali reality show del Paese, oltre a coinvolgere il pubblico in una votazione nazionale con la partecipazione di oltre 380 mila elettori che hanno scelto il nome Fiat Pulse. Anche quest’anno il modello è protagonista di un grande evento. Insieme alla Fastback, la Pulse ibrida è stata scelta come auto ufficiale del Lollapalooza Brazil 2025, che si svolgerà il 28, 29 e 30 marzo presso l’Autodromo di Interlagos, a San Paolo.

Fin dal suo lancio, la Fiat Pulse ha continuato ad evolversi. Nel 2022, con l’arrivo della Pulse Abarth, il modello diventa più sportivo e potente, offrendo più prestazioni, tecnologia e innovazione agli appassionati di SUV. Nella gamma 2023, il modello ha ricevuto il nuovo Sound Design del marchio applicato ai veicoli, una nuova esperienza sonora per l’utente che offre ancora più piacere di guida.

Anche la gamma Pulse del 2024 ha subito modifiche significative. Il modello è stato inserito nella nuova serie speciale S-Design, che ha reso la gamma ancora più raffinata. Ha ricevuto una finitura scura su dettagli come il logo Fiat, la piastra paramotore, i cerchi da 16″ e gli interni, e ha iniziato a offrire elementi che normalmente si trovavano solo nelle versioni top di gamma, come un centro multimediale da 10,1″ con navigatore GPS di bordo, caricabatterie wireless, sistema Keyless Entry’nGo, sensori di parcheggio posteriori e telecamera posteriore.

Insieme alla Fastback, il secondo SUV prodotto dal marchio in Brasile, Fiat Pulse ha contribuito in modo significativo all’aumento delle vendite Fiat nel segmento. E questo duo, un successo di vendite, è stato scelto per lanciare la tecnologia ibrida del marchio. Le versioni Audace e Impetus della Pulse sono dotate di un nuovo motore T200 Hybrid, abbinato a un cambio CVT a sette marce, e ora erogano 130 CV di potenza e 20,4 kgfm di coppia, con maggiore efficienza energetica, prestazioni e il miglior rapporto costi-benefici sul mercato.

“La Pulse ha segnato Fiat in due momenti importanti. Il primo è stato nel 2021, quando ha debuttato nel segmento SUV. E, di recente, nel mercato dei veicoli elettrificati. È sicuramente un modello arrivato per portare grandi cambiamenti al brand. È stato sviluppato per soddisfare le esigenze di un pubblico molto esigente e offre comfort, prestazioni e tecnologia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo”, rafforza Federico Battaglia, vicepresidente del Brand Fiat per il Sud America.

Dal punto di vista tecnologico, uno dei punti di forza del modello è il pacchetto ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), che garantisce una maggiore sicurezza per gli occupanti. È dotato di funzioni quali la commutazione automatica dei fari, l’avviso di abbandono della corsia, la frenata autonoma di emergenza (AEB), il controllo della stabilità e della trazione (ESC) e l’indicazione della frenata di emergenza (ESS). Per completare, tra le altre cose, la Pulse è dotata anche di uno schermo multimediale touchscreen flottante da 8,4 e 10,1 pollici con connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, il display centrale da 10,1 pollici offre anche Fiat Connect////Me, la piattaforma di servizi connessi del brand.