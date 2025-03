Stellantis: i profitti potrebbero crollare del 75% nel 2025 a causa dei dazi di Trump

Un recente rapporto di una nota banca d’investimento afferma che i dazi del 25% recentemente imposti da Donald Trump sui veicoli e sui componenti importati negli Stati Uniti potrebbero decimare i guadagni del 2025 del gruppo Stellantis fino al 75%. La casa automobilistica attualmente fa molto affidamento sulle fabbriche nordamericane al di fuori degli Stati Uniti per quel mercato, il che contribuisce a una parte enorme delle sue vendite annuali.

Secondo Jeffries i dazi di Trump potrebbero decimare i guadagni del 2025 del gruppo Stellantis fino al 75%

Molte aziende automobilistiche pagheranno il prezzo dei dazi di Trump, tra cui alcune orgogliosamente americane come Ford e Tesla. In un mondo globalizzato, a dire il vero, è praticamente impossibile trarre vantaggio dai dazi “protezionistici”, ma l’amministrazione Trump sembra avere le idee chiare, e solo il tempo ci dirà chi, alla lunga, avrà avuto ragione.

Il gruppo automobilistico italo-franco-americano dispone di stabilimenti strategici situati in Canada e Messico, che svolgono un ruolo fondamentale nel rifornimento della rete di concessionari presenti sul territorio statunitense. Tuttavia, l’applicazione dei dazi imposti dall’amministrazione Trump avrà conseguenze rilevanti, incidendo in modo significativo sui costi dei veicoli e dei componenti importati dall’estero, una categoria che rappresenta una parte considerevole delle vendite annuali di Stellantis.

Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, la banca d’investimento Jeffries prevede un anno particolarmente difficile in termini di guadagni per Stellantis. Il rapporto evidenzia come una parte significativa delle vendite dell’azienda negli Stati Uniti dipenda dai veicoli prodotti negli stabilimenti in Canada e Messico, oltre a circa 58.000 unità aggiuntive importate dall’Europa nel 2024, tra cui modelli di marchi prestigiosi come Maserati, Alfa Romeo e Jeep.

Analizzando i dati finanziari e di vendita del 2024, Jeffries ha stimato che l’impatto dei nuovi dazi potrebbe tradursi in una perdita di 7,1 miliardi di dollari sugli utili dell’azienda. Inoltre, la banca prevede che l’utile operativo di Stellantis prima di interessi e tasse (EBIT) si attesterà intorno ai 9,3 miliardi di dollari. Una minaccia significativa agli utili giocherà senza dubbio un ruolo nella scelta del nuovo CEO di Stellantis chiamato a muoversi in un mercato automobilistico globale che sta diventando ogni giorno più spietato e competitivo.

Oltre alle impronte di produzione in Europa, Messico e Canada, Stellantis gestisce stabilimenti sul suolo statunitense, contribuendo a circa il 61% dei suoi veicoli di marca venduti lì. Tuttavia, Jeffries ha sottolineato che quei siti sono notevolmente sottoutilizzati (52%) a causa del calo dei tassi di vendita tra i consumatori statunitensi. Stellantis potrebbe spostare la produzione dal Messico e dal Canada agli Stati Uniti, se necessario, e utilizzare un’attuale capacità produttiva di 1,3 milioni di veicoli per evitare i dazi. Tuttavia, una transizione di tale portata è più facile a dirsi che a farsi. Durante una recente chiamata con gli analisti, Elkann ha parlato dei dazi incombenti e del loro effetto sugli utili, nonché dell’intero American Automotive Policy Council, di cui Stellantis è membro.

Elkann ha espresso il suo impegno nei confronti della visione dell’amministrazione statunitense di portare più lavoro negli Stati Uniti, ma vuole garantire che tali misure non obblighino le case automobilistiche ad aumentare i prezzi di listino consigliati per rimanere competitive.