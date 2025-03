Peugeot 308 Restyling: ecco come cambierà il design nel 2025

Peugeot 308 restyling è l’aggiornamento di metà carriera della celebre berlina della casa automobilistica del leone lanciata sul mercato nel 2021. Secondo le ultime notizie il suo debutto è atteso per il mese di settembre del 2025. Dunque manca davvero poco alla sua rivelazione. Non a caso sul web c’è già chi prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo modello dopo l’aggiornamento di metà ciclo.

Ecco come potrebbe apparire Peugeot 308 Restyling che debutterà a settembre

Il sito francese L’Automobile Magazine immagina così in un render lo stile della futura Peugeot 308 Restyling. Secondo quanto riporta il noto sito francese, Peugeot non si accontenterà di adottare la tripla coppia di artigli luminosi per l’illuminazione diurna come cambiamento del modello rinnovato. L’evoluzione di Peugeot 308 Restyling sarà molto più marcata e non si tratterà certo di imitare la sorella maggiore, la berlina familiare Peugeot 508 restyling, che uscirà di scena a fine anno. L’idea sarà quella di adattarsi meglio allo stile della 3008 e della 5008, con una griglia a due piani.

Se il cambiamento estetico avrà un impatto visibile nell’aggiornamento di metà ciclo, ci saranno anche significative novità sotto il cofano. La gamma dei motori subirà un aggiornamento sostanziale, con l’ibrido plug-in che aumenterà la potenza da 180 a 195 CV, in linea con l’evoluzione degli altri modelli Peugeot. Inoltre, ci sono voci riguardanti il possibile ritorno di una 308 GTI, che potrebbe essere proposta anche in una versione elettrificata, per riempire il vuoto lasciato dalla sportiva da 270 CV uscita di produzione nel 2020.

Sembra abbastanza probabile che nel corso dei prossimi mesi possano arrivare ulteriori notizie a proposito di questo atteso modello destinato ad avere ancora per molti anni un ruolo di primo piano all’interno della gamma della casa automobilistica del leone sia come vendite che come quote di mercato. La vettura made in France dovrebbe tenere ancora a lungo alto l’onore del brand nonostante l’avanzata di SUV e crossover sempre pià maggioranza nei gusti delle persone in tutto il mondo.