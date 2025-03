Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, questa settimana l’esclusivo debutto perugino

La nuova Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è pronta a fare il suo ingresso in grande stile. Questo modello esclusivo, che unisce un design audace a prestazioni eccellenti, verrà svelato in anteprima presso la concessionaria Centralcar di Perugia, unica sede umbra scelta per l’evento.

La data da segnare in agenda è sabato 15 marzo, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del marchio e delle avventure su quattro ruote. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è una versione a tiratura limitata, con soli 4.806 esemplari prodotti. Un numero non casuale, ma un omaggio all’altezza del Monte Bianco, la vetta più alta d’Europa, che rappresenta perfettamente lo spirito di esplorazione e libertà condiviso da Jeep e The North Face.

Con un mix di tecnologia all’avanguardia e dettagli estetici unici, questa edizione speciale è destinata a lasciare il segno. Prestazioni elevate per ogni terreno A illustrare le caratteristiche del modello è Luciano Roselli, responsabile vendite di Centralcar, che ha evidenziato l’innovazione tecnica di questa versione ibrida: “La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è equipaggiata con un powertrain ibrido a 48 Volt, trazione integrale e cambio automatico, garantendo performance di alto livello in qualsiasi contesto.”

Il sistema prevede due motori elettrici, uno per asse, con un motore a benzina 1.2 Hybrid 4×4, erogando una potenza combinata di 136 CV. Questo assicura una guida fluida, efficiente e sicura, perfetta sia per la città che per le strade più impervie. Oltre alle prestazioni, la nuova Avenger 4xe punta su comfort e sicurezza.

Gli interni sono progettati per offrire un’esperienza di guida tecnologicamente avanzata, con dotazioni di alto livello. Sensori di parcheggio a 360°, guida assistita di livello 2, ricarica wireless per smartphone, Blind Spot Monitor, specchietti retrovisori auto-oscuranti e con luci di cortesia.

L’evento di anteprima non sarà solo l’occasione per ammirare e provare la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Sarà un momento di incontro tra appassionati e specialisti del settore. Il team della concessionaria sarà a disposizione per fornire approfondimenti tecnici e test drive esclusivi, in attesa del lancio ufficiale previsto tra aprile e maggio.