Uno studio condotto da OpinionWay ha rivelato che Peugeot è il marchio automobilistico preferito dai francesi. Una performance grandiosa se si considera lo scandalo Puretech che avrebbe dovuto minare questa fiducia. Lo studio è stato condotto su un campione di 1.032 persone di età pari o superiore a 18 anni nel mese di marzo del 2025. La casa automobilistica del leone dunque si conferma un brand molto popolare in terra transalpina come del resto confermato anche dai più recenti dati di vendita che lo vedono come marchio vice leader delle vendite di auto in quel mercato con una quota del 13,5 per cento e oltre 230 mila vetture immatricolate nell’ultimo anno.

Grazie ai suoi modelli di punta come la Peugeot 208, che resta al vertice delle vendite in Francia e in Europa, ma anche ai suoi nuovi veicoli come la 3008 e la 5008, la casa automobilistica francese del gruppo Stellantis riesce a mantenere una buona immagine tra i francesi.

“Essere eletti il ​​marchio automobilistico preferito dai francesi è per noi motivo di immenso orgoglio. Questa distinzione premia gli sforzi costanti dei nostri team per offrire veicoli che combinano design, innovazione e qualità” , afferma Alain Favey, Presidente e CEO di Peugeot. Il 2025 sarà un anno incentrato sulle prestazioni e, grazie alla nostra gamma completa e al successo delle Peugeot 3008 e 5008, nonché alla fiducia dei francesi, crediamo di avere tutte le carte in regola per riuscirci”.

Stellantis punta forte sulla casa automobilistica del Leone destinata a rimanere uno dei suoi brand di punta insieme a Fiat come numero di immatricolazioni a livello globale. Nei prossimi anni la gamma del marchio continuerà costantemente ad essere aggiornata per garantire la leadership del mercato auto in Europa al suo famoso marchio sempre più popolare in Francia e non solo.