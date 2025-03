Fiat Grande Panda e 600 auto ufficiali del festival Monstra nel 2025

Modelli rappresentativi della moderna mobilità urbana, le nuove Fiat Grande Panda e Fiat 600e sono le auto ufficiali del festival Monstra 2025, evento dedicato allo spettacolo che è già un punto di riferimento nell’attività culturale della città di Lisbona e che quest’anno celebra 25 anni di esistenza. Con l’evento che si svolgerà in diverse location di Lisbona, anche le nuove Fiat Grande Panda e Fiat 600 saranno le “star” del festival, evidenziando le loro naturali doti urbane e giovanili in un evento dal pubblico dinamico e numeroso.

Come l’anno scorso, Fiat partecipa al Monstra – Festival dell’animazione di Lisbona, che si svolgerà dal 20 al 30 marzo

Sia la Fiat Grande Panda sia la Fiat 600 sono proposte nate da zero per soddisfare le esigenze degli utilizzatori di modelli urbani versatili, con due motorizzazioni elettrificate che rafforzano l’impegno di FIAT per una mobilità sempre più sostenibile. La Fiat Grande Panda è disponibile in versione elettrica e ibrida. Con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), la Grand Panda Electric offre un’autonomia di 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo perfetto per l’uso quotidiano in città e per le gite del fine settimana.

La Fiat 600e è dotata di un motore da 115 kW/156 CV e di una batteria da 54 kWh, per garantire un’esperienza di guida a zero emissioni per oltre 400 chilometri – nel ciclo combinato WLTP – o addirittura più di 600 chilometri se utilizzata in ambiente urbano.

Per chi non volesse ancora effettuare il passaggio a un veicolo 100% elettrico, la gamma del nuovo crossover italiano ha la risposta anche attraverso la versione Hybrid, che consente una riduzione di circa il 15% delle emissioni grazie alla sua innovativa tecnologia ibrida da 100 CV di potenza che abbina un motore a benzina, una batteria da 48 volt e un cambio a doppia frizione elettrificato.

L’edizione 2025 di Monstra si svolgerà dal 20 al 30 marzo 2025 e, come sempre, presenterà un’accurata selezione del miglior cinema d’animazione portoghese e internazionale attuale, in un ampio programma che comprende anche attività per tutte le età e una serie di mostre. Nel corso di questo quarto di secolo, più di un milione di spettatori sono passati per MONSTRA, suddivisi in circa 12.500 film e 3.000 sessioni. Il festival è stato visitato da più di duemila creatori, registi e animatori, con circa tre dozzine di nomi candidati agli Oscar.

Oggi Monstra è un punto di incontro tra persone, uno spazio di dialogo e di scambio di idee, che si espande oltre il grande schermo con mostre, conferenze, masterclass, workshop per adulti e bambini, oltre ad altre attività trasversali che collegano l’animazione ad altri ambiti artistici. Nel corso del tempo, il festival si è evoluto in un nuovo concetto, quello del Monster on the Loose. Prima a Lisbona, poi in tutto il Paese, visitando ogni anno, in tournée, più di 40 città, e in tutto il mondo, essendo già stato presente in più di 150 città nei cinque continenti. Dunque Fiat grande protagonista dell’evento anche quest’anno.