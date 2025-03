Fiat Grande Panda auto ufficiale della Deejay Ten 2025

Fiat Grande Panda è l’auto ufficiale della Deejay Ten 2025, dove svolge anche il ruolo di apripista. Stiamo parlando di un appuntamento dinamico, nel segno del running, ossia di un tipo diffuso di corsa a piedi il cui spirito, in questa manifestazione, viene celebrato dal 2005, in modo originale ed entusiasmante. Qui, infatti, gli aspetti agonistici e competitivi passano in secondo piano. A dominare la scena ci pensa la voglia di stare insieme.

Il format di Deejay Ten ha un suo apparato genetico, fatto di energia, inclusività e condivisione di interessi. Diverse le tappe previste per questa gara itinerante di Linus. Ad aprire le danze ci ha pensato la città di Torino, sempre in prima fila nella promozione dello sport, della musica e della cultura del bello. Gli altri rendez-vous prenderanno forma a Bari (27 aprile), Treviso (18 maggio) e Milano (12 ottobre).

Nel 2024 si registrarono numeri clamorosi, con 70 mila iscritti nell’arco dell’intero cartellone. In linea con il trend crescente registrato nel tempo, quest’anno si potrebbe fare pure meglio. Un risultato record sarebbe un ulteriore sigillo, che onorerebbe in modo sublime il ventesimo anniversario della manifestazione.

Foto Stellantis

Deejay Ten 2025, come già scritto, vede la partecipazione della nuovissima Fiat Grande Panda come auto ufficiale ed apripista della corsa. A Torino, il modello si è fatto conoscere da vicino, nel Deejay Village allestito in piazza Castello. Qui il pubblico ha potuto prendere parte anche ad altre attività, alcune delle quali legate alla vettura, come la possibilità di cantarvi a bordo il brano “Felicità” di Al Bano. Un modo per divertirsi, con la colonna sonora scelta per il lancio del nuovo family mover del gruppo Stellantis.

Presso lo stand della casa torinese, inoltre, i partecipanti hanno potuto prenotare un test drive dell’auto, scoprendo al tempo stesso le soluzioni semplici, ingegnose e funzionali legate al suo progetto. Compatta ed energica nei tratti estetici, la Fiat Grande Panda è nata dall’estro creativo degli uomini e delle donne del centro stile interno, che hanno conferito linee essenziali ma “potenti” alla carrozzeria e all’abitacolo, con un occhio sempre puntato alla praticità d’uso.

Sul fronte motoristico è possibile scegliere fra la versione ibrida spinta da un’unità sovralimentata da 1.2 litri, abbinata alla componente elettrica, per una potenza di 110 cavalli, e la versione full electric, 100% alla spina, con batteria da 44 kWh, da 113 cavalli, che promette un’autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 320 chilometri.