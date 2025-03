Più cavalli, meno consumi: la Peugeot 308 ibrida migliora sotto ogni aspetto

È passato un bel po’ di tempo da quando la Peugeot 308 ibrida ha fatto il suo ingresso sul mercato, sfoggiando con orgoglio l’etichetta ECO e promettendo un mix perfetto tra prestazioni ed efficienza. La compatta francese torna a far parlare di sé con un upgrade che farà felici gli amanti della guida brillante: ci sono adesso più cavalli sotto il cofano.

Peugeot ha deciso di dare una bella iniezione di potenza alla sua 308 micro-ibrida, portandola oltre i 140 CV. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia e, soprattutto, quanto costa questa nuova versione.

La nuova Peugeot 308 MHEV monta ora un motore 1.2 turbo benzina a tre cilindri, elettrificato con un sistema mild hybrid da 48V, che le permette di raggiungere 145 CV e 230 Nm di coppia. Il tutto gestito da un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti e con trazione anteriore. L’accelerazione vede uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi, per una velocità massima di 210 km/h.

Complessivamente, siamo davanti a una Peugeot che migliora le prestazioni senza sacrificare l’efficienza, rimanendo in linea con i criteri di sostenibilità imposti dalle normative europee. E, cosa più importante per chi gira in città, mantiene l’etichetta ambientale ECO, con tutti i vantaggi in termini di accesso alle ZTL e riduzioni sulle tasse.

La Peugeot 308 MHEV continua a essere disponibile sia in versione Hatchback (5 porte) che Station Wagon (SW), e viene proposta in tre livelli di allestimento: Style, la più accessibile, ma già ben equipaggiata; Allure, che rappresenta un buon compromesso tra eleganza e tecnologia; GT, per chi vuole il massimo in termini di sportività e dotazioni.

Cosa troviamo di serie nella versione Style, quella che possiamo definire “entry level”? Cerchi in lega da 16″ e fari EcoLED, infotainment con touchscreen, Android Auto e Apple CarPlay climatizzatore automatico bizona, volante multifunzione regolabile in altezza e profondità, Adaptive Cruise Control e avviso di abbandono corsia, sensori di parcheggio posteriori e sistema di chiamata d’emergenza e-Call. Una dotazione decisamente completa, anche se stiamo parlando della versione base.

Peugeot ha ritoccato anche il listino, con un prezzo di partenza di 30.800 euro per la versione base senza promozioni o incentivi. Certo, non è regalata, ma con gli sconti disponibili sul mercato potrebbe diventare un’opzione ancora più interessante per chi cerca una berlina ibrida, versatile e con un occhio di riguardo per i consumi.